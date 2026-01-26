“Fora del marc”, el concurs de microcurtmetratges impulsat per l’MCTA i el Festival Ull Nu

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) i el Festival Ull Nu donen vida a un nou concurs titulat ‘Fora del marc’ que té com a objectiu connectar les arts plàstiques i les cinematogràfiques amb un concurs de microcurtmetratges adreçat a joves menors de 30 anys. La iniciativa convida a reinterpretar lliurement una selecció d’obres de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza i transformar-les en peces audiovisuals breus, originals i amb mirada pròpia. A través del cinema, el videoart, l’animació o altres formats audiovisuals, Fora del marc vol crear sinergies entre la pintura i el llenguatge contemporani de la imatge en moviment.
Les obres que serviran de punt de partida per a les creacions audiovisuals inclouen peces d’artistes com Juan Gris, Henri-Edmond Cross, Ramon Casas, Jean-Louis Forain, Fritz Freund, Ricard Canals i Narciso Méndez Bringa, oferint un ampli ventall d’estils, èpoques i mirades.
Amb Fora del marc, el Museu Carmen Thyssen Andorra i el Festival Ull Nu refermen el seu compromís amb el talent emergent, la creació contemporània i la reinterpretació de l’art des d’una perspectiva jove i innovadora. En aquest sentit, Charline Bony i Martí Pons, responsables del Museu, exposen que “el projecte vol generar noves mirades sobre la col·lecció Carmen Thyssen Bornemisza i, alhora, reforçar el diàleg entre disciplines dins el marc del Festival Ull Nu”.
Per la seva banda, Marc Camardons i Hector Mas, codirectors del festival Ull Nu, comenten que “tenim moltes ganes d’iniciar aquest projecte dins el marc del festival; és una oportunitat única per a posar en valor el microcurtmetratge i el talent de casa nostra”
El termini d’inscripció estarà obert fins al 24 d’abril, i les obres seleccionades es projectaran en el marc de la 13a edició del Festival Ull Nu, que tindrà lloc a Andorra la Vella del 20 al 24 de maig de 2026.
Inscripcions:
Les inscripcions es poden realitzar mitjançant el formulari en línia:
https://forms.gle/WWwFYF8NVigDkm4x8.