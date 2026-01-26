Xavier Cornella, 5è a l’eslàlom FEC d’Alpensia, a Corea del Sud

Xavier Cornella, a Val di Fassa. FOTO: FAE

Aquest dilluns s’ha disputat a Alpensia (Corea del Sud) el primer eslàlom FEC (Fae East Cup), amb la presència de Xavier Cornella, que ha estat 5è, i Bartumeu Gabriel, que no ha pogut completar la segona mànega. Cornella ha tancat la cursa amb 1.36.00, a 1.65 del guanyador, el coreà Donghyun Jung (1.34.35), i a 0.72 del podi, que l’ha tancar el búlgar Kalin Zlatkov amb +0.93.

La segona posició ha estat l’australià Hugh McAdam amb +0.31. Quart ha finalitzat l’espanyol Aingeru Garay amb +1.17. Aquest dimarts, 27 de gener, es disputarà un segon eslàlom FEC a la mateixa estació.

