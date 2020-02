El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, s’ha reunit aquest dilluns amb el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, per compartir les mesures que el Govern està duent a terme per avançar en la resposta a la situació de l’habitatge de lloguer que viu Andorra, així com per copsar els plantejaments de l’organització sindical.

D’aquesta manera, Filloy ha destacat el fet que des del Ministeri es dona prioritat a les polítiques d’habitatge que s’han d’ajustar a les diferents realitats i, precisament, ha posat en relleu la importància de tractar-les directament amb tots els agents implicats, com és el cas de l’USdA.

Durant la trobada, Víctor Filloy ha traslladat a Ubach qüestions com ara l’estat del text relatiu a la creació del Institut Nacional d’Habitatge, la importància del fons público-privat per a l’habitatge i altres mesures que s’estan treballant actualment.

En aquest sentit, el titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha assenyalat que l’Executiu també compta amb altres espais de diàleg sobre l’habitatge, com la Taula Nacional de l’Habitatge, que està previst que es reuneixi properament. La Taula, ha recordat Filloy, es reuneix periòdicament també amb representants dels Comuns, el Raonador del Ciutadà i membres d’entitats com ara Andorran Banking o l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, entre d’altres.