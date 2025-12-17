FGC i Renfe renoven l’oferta de bitllets combinats Skitren, per a esquiar a La Molina i Vall de Núria; i TreNatura, per a visitar Vall de Núria

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies de Catalunya renoven l’oferta de bitllets combinats per a esquiar a les pistes de La Molina i Vall de Núria i gaudir de la natura i els esports d’hivern al Pirineu català. El bitllet combinat Skitren La Molina inclou el viatge d’anada i tornada en els trens de la línia R3 des de L’Hospitalet de Llobregat fins a La Molina, per Vic, el bus des de l’estació de tren fins a les pistes i el forfet d’un dia amb assegurança. Té un preu únic de 53 euros per als adults i 41,50 euros per als nens i nenes. Aquest producte ja està disponible fins al 5 d’abril de 2026 a la web de Renfe i a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.
El bitllet combinat Skitren Vall de Núria inclou el viatge d’anada i tornada en els trens de la línia R3 fins a Ribes de Freser, el cremallera fins a Vall de Núria i el forfet d’un dia amb assegurança. Té un preu únic de 47,70 euros per als adults i 40,20 euros per als nens i nenes. Aquest producte ja està disponible fins al 5 d’abril de 2026 a la web de Renfe i a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.
Pel que fa al TreNatura, els usuaris poden adquirir un paquet bàsic amb el bitllet de tren fins a Ribes de Freser més el tren cremallera d’anada i tornada des de l’estació fins a la Vall de Núria. El producte està disponible diàriament i fins al 30 de novembre de 2026, al mes de novembre només dissabtes, diumenges i festius. El preu és de 40,20 euros per als adults i 30,70 euros per als nens. Aquest producte ja es pot adquirir al web de Renfe i a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.
Els bitllets combinats estan disponibles a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya i també venda en línia. Els bitllets combinats poden suposar fins a un 30% de descompte respecte al preu per separat de cada servei que ofereixen.
Per a més informació, els clients interessats poden dirigir-se a les estacions, al telèfon 900 41 00 41, a l’app de Rodalies i al web rodaliesdecatalunya.cat, o als webs i telèfons d’informació de les estacions d’esquí, www.valldenuria.cat (T. 972 73 20 20), o www.lamolina.cat (T. 972 89 20 31) i d’FGC www.fgc.cat (012).