Llum verda a les obres de readaptació de l’edifici annex del Centre de Protecció Caní

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació definitiva de les obres de millora de l’edifici administratiu annex al Centre de Protecció Caní. Després dels treballs d’ampliació de les zones destinades als animals que hi viuen per a garantir un millor benestar animal, ara el Govern impulsa reformes a l’edifici on hi ha el personal treballant amb l’objectiu d’oferir un millor confort i redistribució dels espais per a fer-los més funcionals i adaptar-los a les noves necessitats.
D’aquesta manera, les obres permetran tenir una nova zona de recepció i despatx de direcció on actualment hi ha el magatzem. A més, s’impulsarà una zona d’office i vestuaris a la zona on actualment hi ha el despatx per a crear un espai més amè per als treballadors i les persones que presten tasques de suport fent de voluntaris, i una zona de neteja, prèvia a la zona de cures on actualment es troba la zona de serveis varis. També es crea una zona exclusivament destinada a consultori veterinari per a millorar l’atenció veterinària als animals que puguin estar ingressats al centre.
Durant les obres no es veurà afectat el normal funcionament del centre. La intervenció ha estat adjudicada a l’empresa Construccions Antelo per un import de 122.083,38 euros.