Ferrocarrils participa en la 2a edició de la Mountain Calling a les estacions d’Espot i Port Ainé

La segona edició de la Mountain Calling, celebrada aquest primer cap de setmana d’octubre, ha mobilitzat més de 250 persones voluntàries que han recollit deixalles a les muntanyes de Port Ainé i Espot, en una acció organitzada conjuntament amb l’associació Loser Surfers, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i altres entitats del territori.

Enguany, plàstics, llaunes i burilles han centrat les deixalles retirades, en una acció consolidada que ha comptat amb més participants que l’any passat. Amb la seva implicació, Ferrocarrils referma, un cop més, el compromís global de la companyia envers la preservació del medi ambient a través de les seves estacions de muntanya, en aquest cas Port Ainé i Espot.

Territori sensibilitzat amb el medi ambient

Realitzat al Pallars, aquest projecte mediambiental compta amb dos eixos d’actuació: un primer eix centrat en les pròpies jornades de neteja, retirant de manera directa els residus trobats gràcies a la implicació de persones voluntàries; i un segon eix, fent pedagogia i generant conscienciació social sobre les deixalles que s’acumulen en les lleres dels rius i les muntanyes dels espais naturals protegits.

El lema de l’acció és Respect The Locals (“Respecta als locals”), entenent com a “locals” la flora i fauna del territori. Per aquest motiu, cada any la imatge de les jornades la protagonitza un animal de la zona, essent l’ós bru, el mamífer omnívor més gran dels Pirineus, l’escollit enguany.

Activisme per a la sostenibilitat

La Mountain Calling és un dels diferents projectes de sostenibilitat en què participa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya dins la seva estratègia mediambiental amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre els ecosistemes, d’afavorir la lluita contra el canvi climàtic i d’apostar per la millora dels hàbitats i de les espècies presents a les zones d’influència dels parcs gestionats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Aquesta és només una de les múltiples accions acordades anualment en el marc dels convenis de col·laboració que les sis estacions de muntanya d’FGC -La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll- signen amb els seus espais naturals protegits de referència -el Parc Natural del Cadí-Moixeró, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

En el seu compromís per a promoure la conservació i preservació de la biodiversitat, Ferrocarrils s’implica també en altres actuacions de retirada de brossa de les muntanyes.

D’aquesta manera, aquest dijous 6 d’octubre està prevista la primera jornada de recollida de residus a l’estació de Boí Taüll juntament amb el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’IES Pont de Suert.

En la mateixa línia, La Molina porta a terme periòdicament la jornada Clean Up Day, un acte per a la neteja dels espais naturals de l’estació que el mes de juny passat va arribar a la seva tercera edició i va comptar amb la participació de l’Escola d’Alp i de dues organitzacions de persones amb discapacitat: Tallers Cerdanya i la Fundació Adis.