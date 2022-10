Roger Puig prepara a Xile una temporada d’esquí il·lusionant

L’esquiador Para alpí, Roger Puig, ha anat a Xile per a preparar la pretemporada amb els equips de Xile, Estats Units i Canadà. L’andorrà està entrenant a la Parva i Corralco, abans de començar amb les competicions el pròxim mes de novembre.

Durant un mes d’estada a Xile, l’esquiador andorrà s’ha desplaçat al país sud-americà per a començar a preparar la temporada 22/23, plena de curses de la Copa del Món i amb la vista posada als Mundials d’esquí Para alpí que se celebraran a l’estació catalana de la Molina, en substitució d’Are (Suècia), fet que el motiva encara més per estar a prop de casa i per conèixer les pistes.

Durant dues setmanes, ha estat entrenant amb l’equip dels Estats Units i Xile a l’estació de la Parva, sobretot en les disciplines de gegant i eslàlom. Aquests últims dies es troba a Corralco amb sessions de supergegant i gegant. La idea és preparar les properes Copes del Món conjuntament amb l’equip de Canadà.

Les curses d’inici de temporada

Aquesta temporada, Puig comptarà amb l’entrenador Pol Aguilà, que ha estat tècnic d’equips de la Molina, fet que li pot dunar un plus de cara als Mundials. Les primeres curses comencen el 25 de novembre a Resterhöhe (Àustria) amb un parell de curses FIS (25 i 26) i una Copa d’Europa (27), per a seguir amb Copes d’Europa de supergegant a Pitztal (2 al 4 de desembre) i després les Copes del Món de Sant Moritz (Suïssa) de tècnica (8 a l’11 de desembre) i les d’Steinach am Brenner (Àustria) de velocitat (14 al 17 de desembre), on intentarà mantenir-se en el Top10 de la temporada passada.