Títol: Faules d’Isop

Edat: A partir de 7 anys

Escriptor/a: WOLLARD, Eli (adapt.).

Il·lustrador/a: Marta Altés

Traducció: Jaume C. Pons Alorda

Editorial: Blackie Books.

Les faules superclàssiques tenen el privilegi de poder entrar periòdicament en escena renovades de dalt a baix, ja sigui en suport textual o icònic. I a fe que la nova aparició de les Faules d’Isop a les llibreries catalanes mereix una ovació:

A) Pel petit pròleg divulgatiu inicial sobre què és una faula i a qui s’atribueixen (Isop) les que són objecte d’aquest llibre.

B) Per la tria de les vuit que hi trobarem: quatre de ben conegudes i quatre de poc divulgades.

C) Pel dinamisme dels poemes que ha redactat Elli Wollard, una jove autora britànica a qui cal seguir de prop, perquè té molta traça a rescatar del passat textos que actualitza amb molta empenta.

D) Per la no menys dinàmica i actualitzada traducció al català que n’ha fet el poeta mallorquí Jaume C. Pons Alorda, molt amatent als recursos del llenguatge més col·loquial i propi dels infants a qui s’adreça: («…què t’empatolles?», «Burra tòtila, què n’ets de xemeneia!», «Allò era al·lucinant!»…).

E) Per l’esplèndida tasca d’il·lustració de Marta Altés, sempre excel·lent animalista, que demostra dominar no tan sols la seva habitual paleta cromàtica, sinó també tots els formats de la imatge, ja siguin cul de llàntia, pseudoguardes, il·lustracions a sang en doble plana o quasi vinyetes encadenades, que permeten una llegibilitat òptima als lectors.

F) Per l’encertada maquetació, tan clàssica com pertoca al contingut, des de la curiosa textura i relleu de la portada (habitual en aquesta col·lecció) fins a l’encert de la tipografia triada.

Tot plegat fa que aquest recull mereixi un bon lloc a les nostres biblioteques, al costat dels títols similars que han precedit aquest: les adaptacions d’A. Jané, J. Pinkney, H. Ward…

Per Teresa Duran Armengol. Clijcat / Faristol