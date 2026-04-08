Fa 97 anys naixia Jacques Brel

Un 8 d’abril de 1929, ara fa d’això 97 anys, naixia el cantautor Jacques Brel (Jacques Romain Georges Brel), a Schaerbeek (Bèlgica). A principis dels anys cinquanta es va instal·lar a París, on va començar a actuar a diferents cabarets. Aviat, però, es va convertir en un dels més populars intèrprets de la coneguda i popular “chanson”.
Va ser autor de cançons com: ‘Amsterdam’, ‘Ne me quitte pas’, ‘Les bourgeois’, ‘Le plat pays’, ‘Marieke’… La seva posada escena, sentida i arrabassadament lliurada, amb ell sol a l’escenari (l’orquestra amagada) aconseguia l’inaudit. Jacques Brel va morir a Bobigny, el 9 d’octubre de 1978.
