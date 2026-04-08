Com influeix tenir animals en el desenvolupament emocional infantil

Tenir un animal a casa és molt beneficiós per als nens. I d’entre tots els animals, el gos és el que més avantatges els reporta: gran company de jocs, els facilita el desenvolupament i aprenentatge de certes habilitats emocionals i socials. Tot i això, també altres animals tenen un paper destacat en la seva salut mental. Un estudi recent ha analitzat com afecten el benestar emocional i conductual durant la infància. Ho comentem a continuació.
Segons dades de la Federació Europea de la Indústria d’Aliments per a Mascotes (FEDIAF), dels gairebé 25 milions d’animals que hi ha a l’Estat espanyol, 9,4 milions són gossos i 5,9 gats. També a les llars espanyoles habiten 5 milions d’ocells, com els agapornis, i 1,5 milions de petits mamífers (conills, conills, etc.), mentre que allotgen 1,4 milions de terraris per a rèptils i amfibis com les tortugues i 703.000 aquaris. Els animals marquen la infància. Molts d’aquests animals conviuen amb nens, nenes i adolescents, i hi tenen un cert impacte.
Com analitza una revisió sistemàtica recent sobre 116 estudis, una forta inclinació dels petits amb els animals sol associar-se amb millor benestar psicològic, mentre que aquesta relació en els adolescents no és tan clara. Així a la infància, els animals poden aportar millor regulació emocional i més benestar, satisfacció vital i autoestima, alhora que menys problemes emocionals. Però, amb tots els animals i durant tota la infància? Un altre estudi espanyol més recent dona més llum al respecte: el tipus d’animal i el moment de convivència poden influir de manera diferent en el desenvolupament emocional dels nens i nenes.
Els animals influeixen en la salut mental dels nens
Així ho van veure en una investigació publicada per la revista científica World Journal of Pediatrics i que forma part del Projecte INMA (Infància i Medi Ambient), una cohort multicèntrica creada per a estudiar els efectes ambientals (aire, aigua, dieta, entorn) sobre el desenvolupament infantil i coordinada pel Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa d’Epidemiologia i Salut Pública (CI).
Per Redaccio-consumer-eroski