Èxit de participació en la 6a edició del Festival de Senderisme Camina Pirineus – Alt Urgell

El Festival de Senderisme Camina Pirineus – Alt Urgell ha conclòs la seva sisena edició amb una ocupació del 90%. Més d’un centenar de persones han participat en alguna de les rutes a peu organitzades durant els dies 12, 13 i 14 de juny. Les entitats organitzadores valoren molt positivament l’assistència i ja s’encaminem a la preparació d’una nova edició. El de l’Alt Urgell és un dels deu Festivals de Senderisme dels Pirineus que tenen lloc a les comarques de la Marca Pirineus entre els mesos de maig i octubre. Els festivals han dedicat l’edició d’enguany a conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic al Pirineu. Com a part d’aquest propòsit, Camina Pirineus ha apostat per oferir als senderistes una experiència de descoberta de l’entorn des d’una mirada integradora i sostenible.
El festival ha constat de quatre sortides a peu conduïdes per guies locals: un guiatge sensorial a l’entorn de la Torre Solsona de la Seu d’Urgell, una ruta de descoberta de Sauvanyà, un ruta pels castells del Baridà i una ascensió al Coscollet i al mirador de la Serra d’Aubenç. De forma complementària, en algunes de les caminades s’han ofert tastos de productes del territori.
El Festival de Senderisme Camina Pirineus – Alt Urgell és un dels 10 festivals que s’organitzen sota el paraigua dels Festivals de Senderisme dels Pirineus, que enguany arriben a la seva 11a edició. Aquests tenen lloc entre els mesos de maig i octubre en vuit de les comarques de la Marca Pirineus. Inclouen un extens programa d’itineraris a peu amb diferents graus de dificultat. En paral·lel, s’organitzen activitats per a conèixer la cultura i la gastronomia locals.
La seva raó de ser és fomentar el senderisme com una activitat turística saludable, responsable i de proximitat. Per aquest motiu promouen un senderisme interpretatiu, conduït per guies professionals, practicat en grups reduïts i en espais oberts no massificats.
El Festival de Senderisme Camina Pirineus – Alt Urgell és organitzat des de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) conjuntament amb Turisme la Seu i amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca concernits, del Parc Natural del Cadí Moixeró i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i compta amb el suport d’IDAPA i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.