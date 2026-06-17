Professionals de la gastronomia i del sector agroalimentari del territori protagonitzen la 15a edició del cicle ‘Parlem de Formatge’ de la Seu

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In: Pirineu
Cartell de la 15a edició del cicle ‘Parlem de Formatge’ (Aj. la Seu)
Cartell de la 15a edició del cicle ‘Parlem de Formatge’ (Aj. la Seu)

Aquest matí de dimecres ha tingut lloc la presentació de la 15a edició del cicle ‘Parlem de Formatge’, una iniciativa plenament consolidada organitzada per l’Espai Ermengol- Museu de la Ciutat per a posar en valor i difondre la cultura d’aquest producte agroalimentari tan lligat al Pirineu. En la roda de premsa, la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i la coordinadora de l’Espai Ermengol, Anna López, han volgut posar un accent especial en la implicació de diversos professionals de la gastronomia i del teixit elaborador de productes agroalimentaris del territori, que seran els encarregats de conduir les diferents activitats programades entre els mesos de juliol i desembre.

Gemma Tó ha avançat que el Parlem de Formatge d’enguany comptarà amb cinc sessions formatives distribuïdes al llarg dels pròxims mesos, amb una pausa a l’agost. “Aquesta edició arriba plena de novetats pensades per a totes les edats i perfils, amb propostes molt diverses que es complementen a la perfecció: mantenim el clàssic tast dels formatges Medalla d’Or de la passada Fira de Sant Ermengol; innovem amb dos maridatges molt creatius, aquest juliol oferirem una sessió refrescant per a joves i en farem una altra dedicada a la gastronomia”. La regidora de Promoció Econòmica ha reblat que en aquesta quinzena edició “hem dissenyat un cicle molt atractiu on totes les propostes es podrien combinar fins i tot en una gran Masterclass”.



El talent local, eix central de la programació

La coordinadora de l’Espai Ermengol, Anna López, ha detallat el calendari i els continguts de la present edició, i n’ha destacat que enguany es compta amb la col·laboració d’experts, restauradors i productors locals que aportaran el seu coneixement i creativitat en cada sessió. Aquestes són les sessions programades:

  • Juliol (Dijous 16, 17:00 h) | ‘Refresca’t! Gelats per a joves’: Emmarcat en el Cicle Insomni i adreçat a joves d’entre 12 i 16 anys, aquest taller gratuït anirà a càrrec de la gelateria Tina de la Seu d’Urgell. Inscripcions a l’agenda d’Insomni.

  • Setembre (Divendres 18, 20:00 h) | ‘Quan el cacau troba el formatge’: Un sorprenent tast i maridatge guiat per Aleix Solé i Francisco Puente, del Restaurant Paisatges de la Seu d’Urgell. Preu: 15 €.

  • Octubre (Dissabte 3, 20:00 h) | ‘Guanyadors Medalla d’Or de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, edició 2025’: Una sessió de luxe per a degustar els formatges més premiats, dirigida pel reconegut sommelier Ramon Roset. Preu: 17 €.

  • Novembre (Dissabte 28, 18:00 h) | Gastromostra ‘Cuina per a les festes: Tast i receptes amb formatge fresc, recuit i mantega’: Una proposta ideal per a la cuina nadalenca guiada pel cuiner Josep Maria Troguet, de Cal Serni de Calbinyà. Preu: 15 €.

  • Desembre (Dijous 17, 19:00 h) | ‘Del territori a taula’: El cicle clourà l’any amb una col·laboració molt especial entre el forn Crosta i Molla i la formatgeria Bauma, unint pa i formatge de proximitat. Preu: 15 €.



Inscripcions i informació

Per a totes les activitats cal fer inscripció prèvia a través de la pàgina web de l’Espai Ermengol o enviant un correu electrònic a info@espaiermengol.cat. Les places són limitades per garantir la qualitat dels tastos.

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