La Seu fa un reconeixement públic a docents i personal PAS que es jubilen aquest curs

Aquest migdia de dimecres ha tingut lloc, a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un acte de reconeixement a 11 mestres, professors i personal PAS que es jubilen aquest curs escolar que finalitza. En aquest acte, l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, juntament amb la regidora Bàrbara Romeu, els han desitjat que gaudeixin d’aquesta nova etapa vital, “una jubilació plena, serena i feliç”, i els ha donat les gràcies “de tot cor” i “moltes felicitats” en nom de tota la Corporació municipal.
Els professionals que es jubilen són:
· La Salle: Josep Feixes, Pepita Clop i Marta Roca.
· Escola Pau Claris: Maria Eulàlia Pascual.
· Institut Joan Brudieu: Adrià Pérez, Imma Ginesta, Lurdes Santos, Josefina Serra i Enric Usach.
· Escola Albert Vives: Esther Pujol.
· Centre de Formació d’Adults: Marta Edo.
Tots ells han estat obsequiats amb un lot de productes artesans de Menja’t l’Alt Urgell.