Increment de les importacions de béns durant el mes de juliol (+18,2%)

Economia
Oficines del servei de Duana
Oficines de servei de Duana (SFGA)

Les importacions de béns durant el mes de juliol de 2025 han sumat 199,79 milions d’euros, amb una variació percentual del +18,2% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un +19,0%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 18,48 milions d’euros, amb una variació percentual del +5,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.916,82 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +3,3% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +4,6% més que al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 189,43 milions d’euros, amb un descens del -5,0%.

