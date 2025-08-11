Increment de les importacions de béns durant el mes de juliol (+18,2%)

Les importacions de béns durant el mes de juliol de 2025 han sumat 199,79 milions d’euros, amb una variació percentual del +18,2% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual de les importacions és d’un +19,0%. Pel que fa a les exportacions de béns, han sumat 18,48 milions d’euros, amb una variació percentual del +5,7% respecte al mateix mes de l’any anterior.
Pel que fa a l’acumulat del darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.916,82 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual del +3,3% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol “Energia”, les importacions en valor representen un +4,6% més que al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 189,43 milions d’euros, amb un descens del -5,0%.