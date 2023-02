Exercicis de tonificació per a estar en forma

Una noia fent exercici a casa amb els braços (iStock)

Practicar la majoria de les disciplines esportives ens pot ajudar a mantenir-nos en forma i, si ho acompanyem d’una dieta equilibrava i una bona dosi de voluntat, l’èxit, està assegurat. El problema, és que no tothom pot o té temps d’anar a un gimnàs, apuntar-se a un club esportiu o fer llargues estones de cursa, sigui corrent a peu, en bicicleta, etc. Però, això no és excusa per a no poder mantenir-nos en forma. A casa podem fer exercicis de tonificació que el nostre cos en agrairà. Ens mostrem uns quants:

Tonificar el pit

Dempeus, amb les cames paral·leles, els braços estesos a l’altura de les espatlles i mantenint a cada mà un pes (entre mig quilo i 1 quilo), apropeu els braços cap endavant i torneu a la posició inicial. Feu dues sèries de vuit repeticions.

Enfortir els avantbraços

Dempeus, amb les cames paral·leles, els braços estirats al costat del cos, mantenint el mateix pes a cada mà, pugeu els avantbraços cap amunt i torneu a la posició inicial. Feu dues sèries de vuit repeticions cadascuna.

Glutis ferms

Dempeus, amb els peus paral·lels i les mans als malucs, avanceu una cama flexionant els genolls. El genoll de la cama posterior no ha d’arribar al terra i el cos ha d’estar recte. Torneu a la postura inicial i repetiu-ho amb l’altra cama. Alterneu 15 vegades amb cada cama.

Modelar les cames

Dempeus, amb les cames juntes i els genolls enganxats, flexioneu la cama com si volguéssiu arribar a tocar el gluti amb el peu i torneu a la posició inicial. Feu dues sèries de vuit repeticions amb cadascuna.