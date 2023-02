El risc de conduir amb neu i sense equipaments especials

Per vols que s’adverteixi del perill que pot comportar conduir sobre neu o gel sense utilitzar equipaments especials, encara hi ha persones que es creuen unes superdotades i que, a elles, no els pot passat res. Però, no passa, fins que passa. Ja no és tan sols per a la seguretat d’un mateix, sinó també per a la dels altres.

“Naufragant per la xarxa” es poden veure un bon grapat de vídeos d’accidents o bé ensurts que s’han produït per no tenir el vehicle equipat amb algun dels diversos equipaments especials que existeixen per a circular sobre la neu o una carretera gelada. N’hem escollit només un i curtet. El sinistre, que no va acabar sent de gravetat, no va tenir lloc al Principat. No va ser de gravetat per uns segons ja que hagués pogut ser pitjor. El que va ser, finalment, una sortida de carretera, s’hauria pogut convertir amb una greu topada contra un camió. Play al vídeo! I, sobretot, molta precaució.