Eurosènior: Societat decadent inculta

Si fem el gran esforç de pensar, podem constatar el fet de trobar-nos davant d’una societat decadent inculta. La paradoxa d’aquesta decadència, consisteix en que es produeixi durant l’etapa democràtica, nascuda des d’una falsa transició democràtica.

Durant aquesta transició es van crear les associacions de veïns, amb un alt esperit comunitari, liderada per activistes socials, que en la mesura que van anar ocupant càrrecs polítics, poc a poc, van anant desmuntant-les, fins que van convertir-les en grups amb poca afiliació, presidits per dirigents venuts a la classe política, que els utilitza per justificar les seves activitats pressumptament democràtiques.

Aquesta desfeta del moviment comunitari s’accentua amb la crisi immobiliària de l’any 2010. Era normal, abans de la crisi, el cas d’una parella que es volia comprar un pis, el banc li facilitava una hipoteca, quin pagament va deixar de ser possible amb la crisi, llavors els propietaris perden el seu pis, són desnonats i es produeix el fet insòlit, d’haver de continuar pagant la seva hipoteca. Aquest sense sentit produeix que la gent passi de tot i no cregui en res.

Aquesta crisi va endegar un altre fet insòlit. En una situació de creixent atur i precarietat la gent compra productes barats xinesos, potenciant la deslocalització industrial i condemnant als seus veïns a haver de viure de la caritat dels serveis socials. Existeix un exemple més clar d’estupidesa humana? Tot fa pensar, que la crisi coronavirus ens acabarà convertint en una veritable societat d’idiotes.