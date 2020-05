12 Raons per anar de càmping si tens nens

Anar de càmping pot ser una gran idea i encara que hi ha algunes incomoditats sobretot si vas amb una tenda de campanya com dormir en el terra o poder passar molt de fred o molta calor, les coses bones sempre superen a les dolentes: la llibertat dels nens de jugar i córrer a plaer, la varietat d’espectacles i activitats per a nens i adults, piscines, platges… o paisatges de muntanya increïbles. Als nens els agrada…i als més grans, també.

Vegem alguns dels avantatges d’anar de càmping amb nens.

1. Sensació de major contacte amb la naturalesa, ja que tot el dia estàs a l’aire lliure. El recinte tancat transmet molta seguretat als pares i a ells poder-se moure lliurement sense la vigilància d’aquests, els hi encanta.

2. Sol ser un tipus d’allotjament més econòmic.

3. Et permet portar-te a la teva mascota. La majoria són Petfriendly, per tant, no sols accepten a les mascotes, sinó que a més solen tenir espais habilitats per a ells.

4. Uneix més als membres de la família, en haver de compartir tasques. Els nens cooperen més ajudant a muntar i desmuntar la tenda de campanya, col·locant tot a les habitacions, rentant els plats, parant taula…

5. No sempre és necessari reservar (excepte en llocs concrets i en temporada alta), per la qual cosa pots decidir la destinació i els dies en l’últim moment, o iniciat el viatge, sobre la marxa.

6. Ajuda als nens al fet que aprenguin a respectar les normes de les instal·lacions, a les altres persones, els horaris de silenci, els torns en els banys, etc.

7. És un dels millors llocs per a socialitzar. Sempre estan en contacte amb altres nens, amb altres persones. És fàcil per a ells fer amics, cosa que no succeeix en allotjar-te en un hotel. Aquí es comparteixen jocs, activitats…

8. Ofereixen un programa d’activitats més variat i continu que als hotels. Existeixen un munt d’ofertes d’oci i entreteniment per a totes les edats: cinema, concerts, discoteca, tallers de treballs manuals, activitats aquàtiques, gimnàs…

9. Aprenen a valorar més el que tenen, a causa de la vida més senzilla que comporta la vida del càmping.

10. Ajuda també a treballar l’autonomia dels nens. El fet de moure’s sols pel recinte, els desenvolupa l’orientació i els reforça la independència.

11. El càmping és com una gran família. No importa el que et passi, o el que et falti, o el que necessitis. Sempre hi ha algú disposat a ajudar-te.

12. Els ajuda a agafar el son. En haver-se cansat més per estar tot el dia jugant, corrent i banyant-se en la piscina i/o la platja, o fent excursions per la muntanya, dormen millor i més hores. I l’hora d’anar-se’n al llit la gaudeixen moltíssim, perquè els encanta ficar-se en el sac, encendre’s les llanternes i contar històries de por.

Els càmpings en l’actualitat estan molt ben condicionats i tenen de tot el necessari. Aquest estiu a més, cal apostar per un turisme de proximitat i evitar al màxim els espais massa confinats, per la qual cosa pot ser sens dubte, una bona opció. És una experiència que recordaran tota la vida. Proveu i gaudiu de l’experiència!