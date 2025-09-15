Frank Porté manté el liderat “Rookie”, a Zolder, i arribarà a la final de la Porsche Benelux Cup amb avantatge

El pilot Frank Porté va completar la penúltima cita de la Porsche Benelux Cup al mític circuit de Zolder, en un cap de setmana amb alts i baixos que, tot i així, li permet arribar a l’última cursa del campionat com a líder de la categoria Rookie. La classificació va resultar especialment ajustada, amb temps molt igualats. Porté va aconseguir marcar una volta sòlida que el va situar sisè a la graella de sortida per a totes dues curses, sortint a més com a primer Rookie.
A la primera cursa, l’estratègia va ser clara: assegurar la victòria a la seva categoria sense assumir riscos innecessaris. El pilot va creuar la línia de meta com a 1r Rookie i 6è de la general, sumant punts importants per al campionat.
La segona cursa va estar marcada per circumstàncies complicades. Un incident previ va obligar a netejar oli en pista, deixant sorra a l’asfalt i reduint notablement l’adherència. Després d’una sortida ajustada i una intensa batalla amb el seu principal rival Rookie, un contacte va danyar-li la direcció del cotxe i el va fer sortir de pista. Tot i les dificultats, Porté va aconseguir portar el seu Porsche fins a la meta, signant una valuosa 4a posició Rookie. Posteriorment, el seu competidor directe va ser sancionat, cosa que va permetre minimitzar la pèrdua de punts.
Gràcies a aquests resultats, Frank Porté arribarà a la gran final amb 9 punts d’avantatge a la classificació Rookie, mantenint intactes les seves opcions de proclamar-se campió de la categoria.
Les declaracions de Frank Porté
“El cap de setmana va començar amb bones sensacions i vam aconseguir assegurar una victòria en Rookie a la primera cursa. La segona va ser molt difícil per les condicions de pista i el contacte, però vam aconseguir salvar punts. Ara només queda donar-ho tot a l’última cita per a tancar el campionat”