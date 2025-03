Estruga 29è i Ebri “out” a la segona mànega de l’eslàlom que tanca els Mundials júnior

Pirmin Estruga en una imatge d’arxiu (Origami Òscar Rius)

Els Campionats del Món júnior de Tarvisio (Itàlia) han finalitzat aquest dijous, 6 de març, amb l’eslàlom i la presència de Pirmin Estruga i Èric Ebri. Estruga ha estat 29è, mentre que Ebri no ha completat la segona mànega. Estruga ha fet un crono de 1.35.78, a 5.93 del millor temps. A la primera mànega, l’andorrà se situava 25è amb +3.66, però a la segona marcava el 30è crono amb +2.27.

Per la seva part, Èric Ebri, que sortia amb el dorsal 83, no ha pogut completar la segona mànega, després que a la primera marquès el 38è temps, amb +5.21. La cursa ha estat per al noruec Theodor Braekken amb 1.29.85, seguit pel suec Gustav Wissting a 0.36, i el britànic Luca Carrick-Smith a 0.46.

Amb aquest eslàlom es tanquen els Campionats del Món júnior.