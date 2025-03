Els centres d’atenció primària proporcionaran testos gratuïts de detecció d’infeccions de transmissió sexual

Cristina, Pérez, secretària d’Estat de Salut (SFGA)

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha anunciat que a partir d’aquesta setmana els centres d’atenció primària de les set parròquies proporcionaran de manera gratuïta testos ràpids de detecció d’infeccions de transmissió sexual (ITS). Aquesta mesura s’emmarca en les accions anunciades ara fa un any per part del Ministeri de Salut d’anar augmentant les mesures de prevenció i promoció en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva. “Fem un pas més en les prestacions que dona el Servei d’Atenció Integral a la Dona, com vam anunciar, i a més estenem aquesta prestació a tots els centres d’atenció primària del país, facilitant-ne l’accessibilitat”, ha assegurat Pérez.

“Aquesta mesura és un pas endavant en la voluntat del Ministeri de posar la persona al centre de l’atenció sanitària i dona resposta a l’increment de casos d’infeccions de transmissió sexual que hem detectat en els darrers temps, i per això, implantem més mesures preventives en l’àmbit de la salut sexual”, ha relatat la secretària d’Estat de Salut.

L’accés als testos és gratuït per a tota la població resident al país. El Ministeri de Salut recomana la realització d’aquests controls a aquelles persones amb múltiples contactes sexuals i a les que hagin estat afectades durant l’any anterior a la realització del test d’una ITS. En el cas dels menors de 16 anys, hauran d’estar acompanyats per un tutor legal i caldrà que signin un consentiment per tal de realitzar les diferents proves.

El personal d’infermeria dels centres d’atenció primària serà el responsable de dur a terme l’avaluació del risc d’aquelles persones que s’adrecin voluntàriament a fer les proves de cribratge. I, un cop feta aquesta avaluació, efectuaran la petició de les diferents proves a través de la Història Clínica Compartida (HCCA) i la recollida de mostres.

A més, s’informarà el pacient sobre els símptomes i els mecanismes de transmissió de les ITS, així com de les proves a realitzar, el període finestra per a cadascuna de les infeccions, els possibles resultats i les accions a emprendre en cada cas. “A banda de testar, durem a terme una tasca divulgativa pel que fa a l’educació sexual”, ha assegurat Maria Crespo, infermera d’atenció primària del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

En cas de test positiu, el personal d’infermeria informarà dels resultats a la persona i la derivarà a la Unitat de diagnòstic i seguiment ràpid del SAAS (ubicada al servei de medicina interna de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell), que realitzarà les proves de confirmació, el tractament i seguiment del cas. Si l’usuari ho desitja, també podrà ser derivat al metge referent.

Aquesta nova acció es recollirà al Pla integral de salut sexual i reproductiva que treballa el Ministeri i que s’implementarà aquesta legislatura. Fins ara, el SIAD desenvolupava, entre altres, un programa d’atenció, informació i orientació a les dones en matèria de salut sexual i reproductiva, facilitant l’accés a la informació sobre la planificació familiar, així com de la interrupció voluntària de l’embaràs; i també desenvolupava tasques de divulgació entorn a aquests temes fora dels seus espais, a través de l’organització d’activitats informatives i educatives (xerrades i formacions).