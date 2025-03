El SIAD va atendre 41 dones durant el 2024 amb la interrupció voluntària de l’embaràs com a principal consulta

Imatge del programa Servei Integral d’Atenció a la Dona, SIAD. Foto: Google

L’any 2024 es va tancar amb 41 dones ateses al Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD), mantenint així la tendència dels darrers anys. La mitjana d’edat ha estat de 29,4 anys. El 92,7% de les dones es van adreçar al servei telefònicament i el 7,3% ho van fer presencialment. Pel que fa als motius, es manté també la tendència dels anys anteriors: el gran gruix de les consultes, el 85,4%, ha estat per consultar informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs.

La resta de consultes han estat per a realitzar una visita telefònica després de la interrupció voluntària de l’embaràs (48,8%), per a efectuar el test d’embaràs (7,3%), per a conèixer mètodes anticonceptius (4,8%) o per a obtenir l’anticoncepció d’emergència (2,4%).

“En el cas de les dones que s’adrecen per a preguntar sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, els donem informació sobre quines opcions tenen i també els oferim la possibilitat de, en haver fet tot el procés, poder fer un seguiment posterior de manera telefònica”, ha relatat Noemí Morell, llevadora referent del SAAS.