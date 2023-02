Esteve, Rius, Gabriel i Cornella milloren punts en eslàlom a l’última llista de la FIS

Els esquiadors andorrans Esteve, Rius, Gabriel i Cornella (FAE)

L’equip masculí de tècnica, amb Àlex Rius, Àxel Esteve, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, ha tancat una primera part de la temporada amb una gran evolució. Els quatre esquiadors han aconseguit millorar punts FIS en eslàlom, i ara fan front a una segona part de la campanya 2022-2023 amb un plus de motivació que arriba després de mesos de treball. La 16a llista de la FIS publicada, avui 2 de febrer, confirma la bona trajectòria dels quatre esquiadors.

Àxel Esteve

Àxel Esteve va començar la temporada amb 25.41 punts FIS. A la 15a llista de la FIS, abans de l’última part d’aquest mes de gener, ja havia millorat fins els 25.25 punts, mentre que la 16a llista de la FIS, actualitzada a 2 de febrer, li atorga una altra millora fruit dels últims resultats, que el situen amb 23.79 punts FIS. Esteve ha assolit dues victòries en l’últim mes, a Engelberg i Val Palot, una segona posició a Val Palot també i una 5a a Obdach.





Àlex Rius

Àlex Rius iniciava el curs amb 30.23 punts FIS en eslàlom. Ara mateix ha aconseguit baixar fins als 27.21 (16a llista FIS) gràcies als últims resultats. De fet, a la 15a llista de la FIS marcava 29.88, amb la qual cosa molt tenen a dir els últims grans resultats del mes de gener: segon i quart a Engelberg, primer i tercer a Val Palot, i una 8a plaça a Weissensee.





Bartumeu Gabriel

Bartumeu Gabriel és dels que més ha millorat punts. Si bé començava el curs amb 36.94, ara mateixa en té 31.66 (llista 16 de la FIS) i millora els 32.20 amb què feia front al mes de gener. Una campanya regular la de Gabriel, que també es va veure recompensada amb la quarta plaça recent a Val Palot.





Xavi Cornella

Millora important la de Xavi Cornella, que començava la temporada amb 35.02 en eslàlom i ara està per sota dels 30 amb 29.32 en la 16a i última llista FIS. En la 15a, al mes de gener, encara estava amb 35,02: aquesta millora s’explica gràcies al seu segon lloc a Engelberg, on va aconseguir baixar molts punts. També destaquen, en l’últim mes, dos top10 a Val Palot, on va ser 9è i 10è, respectivament.

Àxel Esteve Àlex Rius Bartumeu Gabriel Xavier Cornella 16a llista FIS (2-2-23) 23,79 27,21 31,66 29,32 15a llista FIS 25,25 29,88 32,2 25,02 Llista inici temporada 25,41 30,23 36,94 35,02





Els tècnics, satisfets

“Els resultats assolits per tot el grup tècnic són fruit d’una preparació i programació rigoroses”, explica Fred Beauviel, responsable de l’equip masculí de tècnica de la FAE. “Els esportistes estan tots molt implicats en el seu projecte, és un grup que viu bé, l’ambient de treball és excel·lent. Absolutament tothom ha aconseguit aquest mes resultats que mai havien aconseguit”, destaca Beauviel.

“Contents d’aquest primer bloc de la temporada”, hi afegeix Yago Antes, entrenador d’Àxel Esteve i Àlex Rius. “Ja feia dies que teníem bons entrenaments, bon ritme, bones mànegues. Es veien detalls de molta qualitat, tot i que en cursa, ja fos per la confiança o pel que sigui, encara se’ns escapaven petits detalls. El grup ha pujat el nivell, veuen que un dia un, un dia altre, estan guanyant mànegues i pujant als podis i això fa que quan veus que el teu company d’entrenament està allà, tu també t’ho creguis i entre ells s’ha trobat un bon punt de forma, amb confiança, la qual cosa l’hem aprofitat”.





Exigència màxima

Una de les claus d’aquests resultats és la recerca de competicions i llocs d’entrenaments amb una alta exigència per als corredors, tant per les dificultats de les pistes, com de l’alt nivell dels rivals. “Durant els nostres diferents viatges, els atletes van poder entrenar i confrontar-se amb esportistes de molt bon nivell i de diferents nacionalitats. També hem buscat llocs d’entrenaments de qualitat per a tenir les millores condicions”, explica Beauviel.

“Vam forçar per a fer les últimes curses i va valdre la pena”, comenta Yago Antes, que afegeix: “La veritat és que vam tornar tots amb una gran rebaixa de punts, i toca tornar al febrer amb la rebaixa de punts a les noves Copes d’Europa, que segueixen sent l’objectiu principal. Ara mateix, amb el nivell que estem, haguessin vingut bé, però es va anul·lar i va ser una llàstima. Ara les buscarem al febrer i esperem fer el mateix treball perquè estan esquiant bé”.

Es tracta tot plegat, segons Beauviel, d’una sèrie de “sacrificis de la part de tots”, que fa que tot això “formi part de la recepta d’aquests últims resultats”. “Tenim ara a Andorra un grup d’esquiadors d’eslàlom de bon nivell i una quantitat que no hi havia hagut fins ara”, reivindica Beauviel. “El més important és que estem sent competitius”, destaca Antes. “Vam ser competitius a Àustria amb Àlex Rius, tot i que al final no va sortir, després vam anar a Itàlia i podi i victòries i sent competitius allà, vam tornar a Àustria i vam estar allà… ara mateix és un equip competitiu que allà on va surt a per la victòria”.





Esteve i Rius, Copes d’Europa

Ara l’equip es divideix aquest inici de mes. Àxel Esteve i Àlex Rius entrenaran a Chamonix els pròxims dies, per a competir a una FIS a Suïssa, a Jaun (6 de febrer), a la pista on més tard hi serà la Copa d’Europa (10 i 11 de febrer). Després, un dels dos (per decidir) competirà a la Copa d’Europa de Berchtesgaden (Alemanya), 17 i 18 de febrer. Febrer inclourà les FIS d’eslàlom de Les Menuires, del 20 al 22 de febrer.





Bloc de gegant per a Gabriel i Cornella

Per la seva part, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella entrenen aquests dies a Font Romeu amb un bloc de gegant FIS (carreres el 6 i 7 de febrer), continuaran amb els entrenaments a Andorra uns dies per a després viatjar a Maribor (Eslovènia), on els dies 13 i 14 es disputen dos gegants FIS. D’allà, Gabriel i Cornella viatjaran a Hochficht (Àustria) per a fer dues FIS de gegant els dies 17 i 18 i acabaran a Les Menuires, amb un gegant i dos eslàloms (20 al 22).