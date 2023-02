La Molina estrena la renovada i espectacular pista Barcelona aquest divendres

La pista Barcelona, a la Molina (GenCat)

La Molina obrirà la pista Barcelona demà divendres, 3 de febrer. Les darreres nevades, el fred òptim per a la producció de neu i el treball constant han permès deixar els gairebé 5 km de pista en perfectes condicions per la seva inauguració.

La pista Barcelona disposa de 4,75 quilòmetres de longitud, amb un desnivell de 859 metres i un 66% de pendent màxim. A la zona de Tosa també s’obriran les pistes La Coma, Isards i Boulevard, les quals, juntament amb la pista Barcelona, sumen gairebé 7 quilòmetres esquiables més.

D’altra banda, a la zona Torrent s’obrirà la pista Ponent, d’1,3 quilòmetres. Per tant, aquest cap de setmana La Molina comptarà amb un total de 42 pistes, 43 quilòmetres esquiables i 12 remuntadors en funcionament.

A més, a la zona Trampolí també s’obrirà l’Slàlom Nissan e-POWER. En acabar el recorregut, les persones esquiadores poden veure el temps que han fet i descarregar el vídeo del descens a la web de La Molina. I, ubicat a l’Snowpark de Trampolí, també s’estrenarà el Big Air Bag perquè tots els riders puguin saltar i demostrar les seves habilitats.





Remodelació de la pista Barcelona

Durant l’estiu del 2022, es van dur a terme diferents treballs per a adaptar la pista. Entre les tasques que es van dur a terme destaquen el condicionament del terreny, la col·locació de 73 innivadors per a garantir la producció de neu, la instal·lació d’ancoratges per a màquines i paravents, la preparació de la pista per a competició i la incorporació de proteccions i mesures de seguretat.

Els treballs es van dividir en 3 grans zones: la superior, entre els 2490 m i els 1985 m, és un terreny amb molt poca vegetació i on només es van treure alguns rocs de grans dimensions; la zona intermèdia, de 1975 m a 1755 m, on es va reperfilar el sol, retirar alguns arbres, es va fer moviment de terres de desmunt en roca (garantint 70 m d’amplada de pista) i es va canalitzar les aigües; i l’àrea inferior i arribada, que ja es va condicionar l’any 2010.

La pista Barcelona també es va condicionar i adequar perquè sigui possible fer-hi curses internacionals de velocitat. Al mateix temps es va remodelar per a fer-la més atractiva per al públic esquiador d’alt nivell. Pel que fa a la competició, el traçat està en procés d’homologació per part de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) i, per tant, en molt poc temps “serà el referent de l’esquí de velocitat als Pirineus”.

Tot el procés ha tingut un curós seguiment per part de la Comissió mediambiental constituïda per a la supervisió de les obres.





Una pista històrica

La pista Barcelona va formar part del domini esquiable de la Tosa des de l’any 1954, coincidint amb l’expansió de La Molina cap aquell sector amb la construcció del Telecabina Puig d’Alp.

Històricament, la pista Barcelona, amb un traçat a la zona baixa molt diferent de l’actual, ha existit durant 50 anys, però era molt poc utilitzada. Hi havia altres alternatives en servei com a camí de retorn des del Refugi del Niu de l’Àliga (2.537 m) fins al centre de l’estació (1.660 m). A banda de l’ús comercial, aquesta pista també s’utilitzava com a pista de competició en els seus inicis.