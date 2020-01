El Tour d’Ski ha passat ja per Lenzerheide (Suïssa) i Toblach (Itàlia), per arribar a la cita de Val di Fiemme (Itàlia) i trobar-se amb una altra cara d’Irineu Esteve. El fondista andorrà ha finalitzat 16è en els 15km clàssics mass start i se situa 28è en la general de la competició.

Esteve ha finalitzat la cursa amb un crono de 40.21,3, a només 30,3 del guanyador, el noruec Johannes Hoesflot Klaebo, que s’ha imposat amb un temps de 39.51,0. Esteve ha competit de tu a tu contra els millors fondistes del món, corrent en el grup de davant i lluitant en tot moment.

Ara mateix, l’andorrà és 28è a la classificació general del Tour d’Ski, amb 2.29.59,0, a 5.20,0 del líder, el rus Alexander Bolshunov.

Demà es disputa la cursa sprint i per al diumenge quedarà l’última cursa, els 10km patinadors, també en mass start.

Joan Erola, entrenador: “Sortíem amb una mica de dubtes perquè en les últimes curses no havien sortit les coses com esperàvem. Hem estat parlant una mica i crec que ha sortit convençut. Com vaig dir l’altra vegada, crec que físicament estava bé i que faltava confiança i avui ha fet una carrera molt, molt bona, a 30 segons del millor temps i estant en el grup tota l’estona. I en clàssic, que en clàssic amb tots els nòrdics potser és més difícil de perdre poc temps. Ha fet un ‘carrerón’, estem molt contents. Potser per la general ens costarà una mica. Però sí ens dona moral per l’últim dia, per la pujada, que crec que és un dia que si l’Irineu es troba bé, pot fer-ho molt bé. Ara hem de continuar. És important el resultat, perquè ser 16è en Copa del Món és sempre un molt bon resultat, però em quedo sobretot que ha sigut capaç de recuperar-se, sobretot psicològicament, de les últimes curses”.

FAE