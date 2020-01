Mireia Gutiérrez ha hagut de passar per quiròfan avui divendres a Barcelona. L’esquiadora andorrana va rebre un fort impacte al canell dret just al pas de la primera triple de la primera mànega de l’última Copa del Món d’eslàlom disputada a Lienz.

En un primer moment, es va esperar a l’evolució del dolor i de les proves que se li havien de fer. Finalment, aquestes proves van deixar una resolució mèdica que establia que l’esquiadora requeria de cirurgia al cúbit distal i la reinserció del lligament triangular del canell com a conseqüència de la fractura de la base de l’estiloides cubital amb afectació al lligament. L’operació s’havia de fer per fixar l’estiloides del cúbit i veure com es trobava el lligament. Depenent de la situació d’aquest, s’havia d’establir el temps de rehabilitació.

Després de l’operació, s’ha d’esperar almenys una setmana per concretar el termini de recuperació. En tot cas, l’esquiadora és baixa per a la cita de la Copa del Món de Zagreb prevista per a demà, i la seva participació a Flachau, el 14 de gener, està per determinar.

FAE