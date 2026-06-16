Baró (PS) demana al Govern dades i mesures per a afrontar l’impacte de la mobilitat de l’alumnat sobre el sistema educatiu

El president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS), Pere Baró, ha presentat una bateria de preguntes escrites adreçades al Govern per a conèixer l’impacte que l’augment de la mobilitat de les famílies i de l’alumnat està tenint sobre el sistema educatiu andorrà i les mesures previstes per a garantir la qualitat educativa i unes condicions de treball adequades per al personal docent.
La iniciativa neix «arran de la preocupació expressada per diversos professionals de l’educació, que alerten de les dificultats que generen les incorporacions i baixes d’alumnes durant el curs escolar». Segons aquests professionals, «aquesta realitat altera les ràtios inicialment previstes, dificulta el seguiment acadèmic i social dels alumnes, incrementa les necessitats d’atenció a la diversitat lingüística i cultural i comporta una càrrega administrativa afegida per als equips directius i el professorat», segons apunten des del GPS.
Baró assenyala que aquesta situació coincideix amb «un context marcat per l’encariment del cost de la vida i les dificultats d’accés a l’habitatge, factors que poden estar influint tant en l’arribada com en la marxa de famílies amb fills en edat escolar». En aquest sentit, considera necessari disposar de dades objectives per a determinar fins a quin punt aquests fenòmens estan afectant l’estabilitat dels centres educatius i la continuïtat educativa dels infants i adolescents.
Mitjançant les preguntes presentades, el conseller general socialdemòcrata demana informació sobre el nombre d’alumnes incorporats i donats de baixa durant els cursos 2024-2025 i 2025-2026, els terminis d’escolarització dels alumnes nouvinguts, els recursos destinats a facilitar-ne la integració i els indicadors disponibles sobre l’impacte d’aquesta mobilitat en les ràtios, els aprenentatges, la convivència, l’organització dels centres i la gestió de la diversitat.
La iniciativa també posa el focus en la situació dels professionals de l’educació. Baró pregunta si el Govern disposa d’indicadors sobre la càrrega administrativa associada a les incorporacions i baixes d’alumnat i si ha avaluat l’impacte d’aquestes circumstàncies sobre el benestar laboral del professorat, «incloent possibles situacions d’estrès o desgast professional».
Per al president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, «l’escola s’està convertint en un dels primers espais on es manifesten les conseqüències socials de l’encariment del cost de la vida i de les dificultats d’accés a l’habitatge. Els centres educatius assumeixen cada vegada més funcions d’acollida, integració i seguiment social que sovint excedeixen les seves possibilitats organitzatives i els recursos disponibles», alerta.
Per aquest motiu, Baró considera «imprescindible que el Govern avali l’abast real d’aquest fenomen i garanteixi que els centres educatius disposin dels recursos humans i materials necessaris per a mantenir la qualitat educativa, l’estabilitat organitzativa i unes condicions laborals adequades per al conjunt de la comunitat educativa».