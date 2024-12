Un FC Andorra de “Puríssima mare” li clava 7 gols a l’Osasuna Promesas

Alegria a les files tricolors pel festivals de gols (FC Andorra)

Festival golejador de l’FC Andorra en el pont festiu de la Puríssima davant del filial de l’Osasuna, en un partit que s’ha jugat en plena onada polar àrtica i on els operaris de l’Estadi Nacional d’Andorra han hagut de treballar de valent abans del matx per a treure la neu que cobria el terreny de joc. Les ocasions per a l’equip del Principat han començat ben aviat amb un xut d’Álvaro Martín que no ha trobat porteria.

Al minut 8 era Iván Rodríguez qui ho provava per als locals, però dos minuts després, ara sí, Álvaro Martín avançava els andorrans en el marcador. Al minut 20, Lumbreras per als visitants feia treballar un Nico Ratti que avui haurà passat fred a la porteria. Dos minuts després Josep Cerdà augmentava les diferències fent el segon gol per als del Principat. Al minut 32, Clemente ha estat a punt de fer el tercer, però el seu xut no ha volgut entrar a la xarxa. L’FC Andorra, que avui diumenge ha fet el millor partit de la temporada ha eixamplat diferències al minut 38 de partit, amb un nou gran gol de Josep Cerdà. I amb el 3 a 0 s’ha arribat al descans.

El filial de l’Osasuna escurçava diferències només començar la segona part, amb un gol d’Espejo, al minut 47. Però només ha estat un miratge per als navarresos. Almpanis, Álvaro Peña i Clemente han estat molt a prop d’augmentar les diferències per als tricolors, però el porter visitant, Pablo Valencia, ho ha impedit amb brillants intervencions.

Al minut 58 qui sí ha eixamplat el lluminós ha estat el grec, Christos Almpanis, fent el quart gol dels andorrans. Els de Ferran Costa -tècnic local-, en estat de gràcia, han volgut anar a per més gols i, al 65 de la segona part, ara era Manu Nieto qui feia el cinquè gol dels tricolors. Després, Álvaro Martín, era qui feia la seva segona diana de l’encontre i la sisena dels andorrans, al minut 77.

L’argentí Lautaro, en una autèntica bogeria ja al tram final, feia el setè gol en un partit que recordava més un matx de la Kings League que no pas de la 1a RFEF. Per a acabar el partit un altre cop Espejo per a l’equip navarrès ha volgut maquillar el resultat amb el 7 a 2 final.

El proper compromís de l’FC Andorra serà el diumenge, 15 de desembre, a les 15:30 hores, contra un altre filial, aquesta vegada el del Celta de Vigo. Els de Ferran Costa jugaran contra el Celta Fortuna.