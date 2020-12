Espot exposa a les Nacions Unides com s’ha viscut la crisi de SARS-CoV-2 al Principat

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la 31a sessió especial de l’Assemblea General de les Nacions Unides dedicada a la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 i la seva afectació mundial. Els caps d’Estat i de Govern s’hi han trobat per dialogar al voltant de tres aspectes: la coordinació i la resposta sanitària a gran escala, els esforços realitzats per salvar vides i el procés transformador de recuperació.

En aquest sentit, Espot ha exposat com s’ha viscut la situació del Principat, fent un repàs als primers mesos de la pandèmia, l’estratègia de prevenció i testatge implementada– els tests serològics d’antígens, les proves TMA i els cribratges a sectors concrets–, les mesures de suport econòmic impulsades per l’Executiu i l’important afectació que ha tingut per a l’economia del país, especialment vinculada amb el sector turístic.

El cap de Govern també s’ha referit al futur i ha assegurat que “es treballa perquè la temporada d’hivern a Andorra pugui tenir lloc en unes condicions sanitàries adaptades a la situació i segures tant per als residents com per als visitants”.

Espot també ha fet una crida per a la solidaritat i a unir esforços en recerca científica, protocols de prevenció i accés als medicaments i als materials de protecció i vacunes perquè esdevinguin universals: “no podem, en cap cas, permetre que una sola part del planeta pugui no tenir accés a respostes de qualitat”.

En la nota feta pública per les Nacions Unides sobre aquesta sessió especial, l’organització assegura que la pandèmia de COVID-19 és la crisi sanitària més greu des de la seva creació ara fa 75 anys, i que a més ha comportat ramificacions en els àmbits socials i econòmics. Segons les seves estimacions, 1,3 milions de persones han perdut la vida a causa del coronavirus SARS-CoV-2 i 54 milions s’han infectat fins a la data.