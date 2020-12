Marín i Estevez tanquen deu dies de preparació a Cervinia

Tot i que el calendari de competicions d’SBX durant el mes de desembre està suspès completament per part de la FIS, l’equip de boardercross de la FAE continua entrenant per quan pugui començar una temporada que ja és atípica per aquestes circumstàncies. En aquesta ocasió, Lluís Marín i Maeva Estevez han tancat una estada de preparació de deu dies a Cervinia (Itàlia), juntament amb l’equip de Copa del Món de França.

La pandèmia ha bloquejat el boardercross en el seu calendari. Si bé estava previst l’estrena el 25 de novembre a la Copa d’Europa de Pitztal (Àustria) en el cas d’Estevez, aquesta cursa es va suspendre. Així mateix, la primera cita que, llavors, havia de ser Montafon (Àustria), corresponent a la Copa del Món d’SBX, del 10 al 12 de desembre, tampoc no es disputarà en aquestes dates i s’ha traslladat als dies 14 i 16 de gener, on és previst que debutin tant Estevez com Marín.

Mentre la competició no arriba, pel moment han estat deu dies d’estada a Cervinia, que en el cas d’Estevez ha estat una mica condicionada per una caiguda que li va fer mal a la mandíbula, per la qual cosa va haver de portar un casc especial. “En tot cas, he pogut entrenar amb normalitat”, va dir l’andorrana, que ha acabat molt contenta dels entrenaments: “He acabat de polir detalls dels starts, que és el que millor se’m dona, i he acabat progressant bastant en els meus punts febles, que són el carving, i que aquí ho he pogut treballar molt bé”. Igualment, Estevez veu que està progressant: “En cronos no estic tan lluny com estava abans respecte a les noies de l’equip”.

Ara l’equip descansa a casa abans de tornar a un altra estada als Alps. Viatjaran d’aquí a una setmana, per entrenar durant altres quatre dies.