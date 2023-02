Espectacle infantil “La cigala i la formiga”, aquest dilluns, a Escaldes

La cigala i la formiga, aquest dilluns a la sala d’actes del Comú d’Escaldes (Comú d’Escaldes)

La Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany acollirà aquest proper dilluns, dia 20 de febrer, a les 17.30 hores, l’espectacle infantil ‘La cigala i la formiga’. Aquesta activitat és de caràcter gratuït, però és indispensable fer reserva.

Amb aquests dos personatges es convida a viatjar per totes les estacions de l’any: quan les fulles dels arbres canvien de color i cauen, quan comença a nevar i quan tornen a cantar els ocells amb la primavera. Ajudats per les cançons, els protagonistes volen explicar una història que parla de l’amistat, de les diferents maneres de veure la vida i de com encarar-la… buscant l’ofici que més agradi.

L’espectacle forma part de la programació dels actes del Carnaval conjunt entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.