Què és l’osteopatia

Una dona sent tractada per un osteòpata (Getty images)

L’osteopatia és una medicina alternativa, catalogada com a pseudociència que tracta de manipular el sistema musculoesquelètic. El seu nom deriva del grec “osteo” (os), i de la paraula “patia”, que seria una traducció similar a “que serveix per a”. Aquest tipus de medicina va ser creada pel metge Andrew Taylor Still en el s. XX.

Still, estava convençut que totes les malalties s’originaven en els músculs i els ossos i que tractant adequadament aquests, es podia curar quasi qualsevol patologia. L’enfocament per tant de l’osteopatia, és integral (cerca la millora de la salut en general) a diferència de la fisioteràpia que es basa únicament en la zona que provoca dolor.

Aquesta especialitat mèdica serveix principalment per a augmentar la mobilitat de les articulacions, alleujar la tensió muscular i millorar la circulació. Però també poden tractar-se, entre d’altres, la incontinència urinària, el restrenyiment, la hiperactivitat o els trastorns de la son. Encara que en els seus orígens, Still va concebre l’osteopatia com a alternativa a la medicina convencional i a l’administració de fàrmacs, en l’actualitat, i donada la seva falta d’evidència científica, és usada com una tècnica complementària i addicional, però que en cap cas substitueix a la medicina de tota la vida.