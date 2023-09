Espanya podria estar destinant més de 80M€ a festes taurines

Un toro (wirestock – freepik)

Les associacions animalistes AnimaNaturalis i CAS International han realitzat una intensa investigació a tots els municipis d’Espanya per a descobrir quants diners públics es destinen a mantenir i subvencionar les festes populars amb toros i bous. En base a la llei de transparència, a través de la seu electrònica de la web de cada ajuntament, s’ha contactat cadascun dels 1.820 municipis espanyols que organitzen festes populars amb bous i la xifra estimada puja a un total de 42 milions d’euros el 2019, per a la realització d’un total de 17.708 festejos, una xifra que es manté més o menys estable, any rere any, a la majoria dels municipis, encara que alguns ja l’han arribat a doblar aquest 2023, com és el cas de l’Ajuntament de Fuenlabrada (Madrid).

Les entitats lamenten que és pràcticament impossible conèixer la xifra real de tots els diners públics que es destinen a l’organització d’aquest tipus de festes, però estimen que no pot ser menys de 42 milions, i que el cost total d’aquests festejos puja als 86 milions d’euros. Per tant, asseguren que la xifra real de diners públics que es lliura a les festes populars amb bous se situa en aquest rang.