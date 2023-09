Soulblim: El valor de la terra

Parc Agrari del Baix Llobregat (AMIC)

Avui parlem d’un sector clau a Catalunya com és l’agricultura ja que n’hem parlat ben poc i, ara, és el dia per a desfer el greuge. En primer lloc, situem-nos al Parc Agrari del Baix Llobregat, un espai protegit de 3.500 hectàrees a tocar de la gran ciutat que, avui en dia, es pot considerar el rebost metropolità i també un nucli fonamental del sector primari.

Aquesta llengua de terreny natural, envoltada de formigó, forma part de la Xarxa d’Espais Naturals que protegeix, promou i gestiona la Diputació de Barcelona. No obstant això, el Parc té el seu propi òrgan rector, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (1998), format pels catorze municipis implicats en la zona, més la mateixa Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Generalitat, el sindicat Unió de Pagesos i l’ens de l’Àrea Metropolitana.

En aquest entorn va néixer Soulblim, una empresa familiar que al seu nom hi duu incloses les seves principals apostes: els aliments amb ànima i la màxima qualitat del producte. Al darrere hi ha Jaume Torras Mulet (1974), vuitena generació de pagesos de la zona. Disposen d’una producció molt diversificada, amb set camps diferenciats que s’estenen al llarg d’entre quinze i vint hectàrees. Carabassó, carxofa, mongeta, all, col, coliflor, bròcoli, calçots, fruita dolça i verdures de tota mena.

L’obsessió de la casa és produir i buscar els millors productes per a les botigues i restaurants, però no només això, perquè consideren que la imatge, la presentació i conèixer la història forma part d’una proposta de servei excel·lent. La seva aposta per la qualitat i la sostenibilitat ha estat clau per a aconseguir l’èxit en el seu segment professional. Treballen amb els millors xefs de tota Catalunya, establint col·laboracions estretes amb els professionals de la cuina per a oferir-los els millors ingredients frescos i saborosos.

Aquesta relació de confiança ha permès a l’empresa créixer i expandir-se, però centrada sempre en l’expansió del Parc Agrari del Baix Llobregat i la promoció d’una producció ecològica i de proximitat. En el catàleg de xefs de renom que tenen relació comercial amb Soulblim hi ha noms destacats com l’Albert Ventura (Coure), David Rodríguez (Windsor), Jaime Pérez (7 Portes) o Xavier Pellicer, del restaurant homònim.

Precisament, el model de negoci de Soulblim és un dels factors clau que els distingeix. A diferència de moltes altres empreses agrícoles, el seu enfocament no es basa únicament en la producció i venda de productes, sinó que segueix un model de venda i plantació basat en la planificació del camp, o sigui, que cultiven els seus productes segons els compromisos de venda que tenen amb els diferents clients. Una planificació estratègica que els permet organitzar el camp de manera eficient, evitant el malbaratament de productes i garantint una producció ajustada a la demanda. A més, aquest format els permet cultivar varietats específiques que necessiten els seus clients, oferint un gran ventall de productes de la màxima qualitat.

La producció ecològica i de proximitat és un altre dels pilars fonamentals de Soulblim. Prioritzen la qualitat per sobre de la quantitat i busquen reduir l’impacte ambiental de la seva activitat agrícola. Fan servir tècniques respectuoses amb el medi ambient i eviten l’ús de productes químics agressius en el seu procés de cultiu. Amb aquest enfocament, Soulblim s’ha convertit en un referent en la producció ecològica i sostenible al Parc Agrari del Baix Llobregat. La seva feina és un exemple de com les empreses agrícoles poden desenvolupar-se de manera responsable, preservant els recursos naturals i oferint al mateix temps productes de qualitat excepcional. No és pas casualitat que col·laborin amb diverses entitats com la Fundació Miquel Agustí, que es dedica a la promoció de la sostenibilitat i la preservació dels valors tradicionals de l’agricultura, per tal de millorar la producció agrícola catalana.

L’empresa està en ple creixement i té l’objectiu de continuar expandint-se en el futur. Amb la seva experiència i coneixement en la producció ecològica, Soulblim busca estendre la seva influència a altres àrees i mercats. Estan explorant noves oportunitats de col·laboració amb altres empreses i institucions per a promoure la producció sostenible i portar els seus aliments a un públic més ampli. La seva tasca ha arribat a oïdes d’una firma estrangera que es dedica al producte agrícola prèmium, interessada a convertir-se en client.

Acostumats com estem a parlar del món de les grans finances i de companyies multinacionals governades des d’altra punta del món per fons d’inversió que fan del ROE una religió, trobar empreses com Soulblim representa un cop d’aire de fresc a la cara. No serà l’últim cop que parlarem del sector primari a Catalunya, un àmbit on estan succeint coses interessants.





Per Roger Vinton