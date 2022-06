Es presenta la nova iniciativa solidària “dotzexdotze”

Avui dimecres s’ha presentat la nova iniciativa solidària “dotzexdotze” que neix amb l’objectiu de ser un moviment per a inspirar empreses i particulars a donar suport a les causes socials que més els omplin.

Com el seu nom indica, es donarà visibilitat a 12 projectes, un per cada mes de l’any. I vol ser un exemple de com la suma de moltes petites accions que facin particulars o empreses pot multiplicar els resultats que aconsegueixin les ONG que liderin els 12 projectes.

Les tres primeres ONG i projectes a ser-ne les protagonistes són:

Juliol – el refugi de gossos abandonats i en espera d’adopció de l’associació GosSOS.

Agost – el projecte de Mans Unides per a crear una cooperativa de jardineria i construcció per a la reinserció social de persones que finalitzen el seu procés de recuperació d’addiccions a la localitat d’Usme (Bogotà – Colòmbia).

Setembre – AUTEA amb el projecte de Suport a les Famílies que ofereix atenció domiciliària individualitzada per a llars amb infants d’entre sis i dotze anys amb un trastorn de l’espectre de l’autisme.

Tant empreses com particulars poden sumar-se de diverses maneres. Per a començar, cada ONG participant té un número de SMS social, ofert per Andorra Telecom, i qui vulgui podrà fer una donació d’un euro enviant la paraula clau (per exemple, durant el mes de juliol la paraula “GOSSOS” al 607) al seu projecte preferit.

També a través del web de dotzexdotze es podran fer donacions o fer-se soci de l’entitat a més de trobar-hi idees per a fer els propis esdeveniments o campanyes de mobilització de fons.

A nivell d’empreses o entitats, s’hi podran sumar donant visibilitat a les ONG i els seus projectes, afegint-se-se a les accions que s’organitzin o creant la seva pròpia acció solidària. Alguns exemples d’entitats que ja s’hi han sumat són RTVA amb espais als programes de producció pròpia o el Basquet Club Andorra que farà una donació gràcies a les vendes del mercat VideEsport.

Des d’Andtropia, i en paraules de la seva fundadora, Marta Alberch, celebren poder presentar aquesta iniciativa que de forma global, vol promoure la solidaritat, uns del objectius que es van marcar, i ajudar a les ONG a incrementar la seva visibilitat i acompanyar-les en els seus projectes, però, també animar i afavorir la participació de la societat andorrana amb les entitats del tercer sector.