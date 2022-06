SIOAS, un programa per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional a l’Alt Urgell

L’associació ASPID posa en marxa a l’Alt Urgell una nova edició del programa SIOAS (Serveis d’orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb diversitat funcional o malaltia mental). Aquesta iniciativa està destinada a persones amb diversitat funcional, en edat laboral, que vulguin millorar les seves possibilitats de trobar feina a través d’itineraris de formació personalitzats, basats en la millora de les seves competències bàsiques i transversals.

El programa ofereix 30 places a la comarca. Les persones interessades poden demanar informació, o bé inscriure-s’hi, al CETAP Telecentre de la Seu d’Urgell (Plaça de les Monges 2, 3a planta) o bé al telèfon 973 35 57 98.

A l’edició 2021-2022, el programa SIOAS ha atès 36 persones (20 homes i 16 dones), amb un total de 17 contractacions en el mercat ordinari d’una durada major de tres mesos. D’aquests 17 contractes, 13 són per a un any i indefinits, cosa que segons ASPID confirma la “qualitat” de la contractació de les persones amb diversitat funcional.

En el programa SIOAS, la preparació que reben els inscrits combina l’atenció individual i els tallers en grups de formació, com també l’accés a ofertes per tal de poder entrar al mercat de treball. Tot i que no sempre s’assoleix un ràpid accés al món laboral, el programa serveix perquè els participants millorin la seva preparació i la confiança en les seves capacitats.

El SIOAS s’ofereix actualment a Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tàrrega i la Seu d’Urgell. El programa està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i rep finançament del Fons Social Europeu.