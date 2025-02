Cande Moreno i Jordina Caminal, 26es al descens dels Mundials de Saalbach

Cande Moreno, al descens de Saalbach. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

Idèntic crono, 1.45.02, i per tant idèntica 26a posició per a Cande Moreno i Jordina Caminal al descens dels Campionats del Món d’esquí alpí de Saalbach (Àustria). Amb aquesta cursa es tanca la primera setmana de velocitat. Curiosa situació la viscuda avui a Saalbach, que ha acollit la jornada del descens femení amb Moreno i Caminal calcant el crono de 1.45.02, a 3.73 de la vencedora, la nord-americana i dorsal 1 Breezy Johnson, que s’ha imposat amb 1.41.29 i un avantatge de 0.15 respecte a Mirjam Puchner (Àustria), segona, i els +0.21 de la segona, la txeca Ester Ledecka.

Cande Moreno, que sortia amb el dorsal 24, marcava el 29è temps al primer sector (+0.16), el 30è al segon (+0.33), el 25è al tercer (+0.77), també el 25è al quart sector (+0.92), el 26è al cinquè (+0.67) i el 24è al sisè i últim sector (+0.88).

Per la seva part, Jordina Caminal, que sortia amb el dorsal 27, feia el 28è temps al primer sector (+0.12), el 16è al segon (+0.03), el 29è al tercer (+0.88) i el 27è al quart (+1.04), per a fer el 24è al cinquè (+0.61) i el 26è al sisè i últim (+1.05). A més, Caminal marcava, igual que Moreno, 46.03 punts, millorant els seus actuals 46.43 -Cande Moreno en té 28.25-.





Pròxima cita: dimarts la combinada

La pròxima cursa amb representació andorrana a aquests Mundials serà la combinada del pròxim 11 de febrer, dimarts, amb una mànega de descens i un altra d’eslàlom. Aquest diumenge es decidirà qui correrà en descens, si la Cande o la Jordina, mentre que en eslàlom hi serà Carla Mijares. El descens està previst per a les 10:00h i l’eslàlom per a les 13:15h.





Cande Moreno, esquiadora: “He tingut un petit start-stop just a davant meu -la retirada de l’australiana Greta Small-, i això ho he de corregir perquè em fa perdre, no la concentració, però em pugen una mica els nervis. Després, ahir enforquillo a la segona corba, òbviament ho vaig fer sense voler, però avui tenia aquest petit dubte de que em podia tornar a passar perquè ahir no vaig calcular bé. Així que avui ja no porto la velocitat bona a la part de dalt, que al final és on més a prop estava als entrenaments, on tenia molt bons intervals a tota la primera part del traçat, i allà clarament avui he perdut molt. Aquest dubte m’ha penalitzat”.

“Després al salt se m’han obert una mica els peus, perquè, no sé si es notava a la tele, però estava molt gelada la pista i havies d’estar molt segura sobre els dos peus, i tot són petits detalls en què vas deixant-te centèsimes i és un esport que està tot molt ajustat”.

“En general ha sigut una baixada bona, però estic amb un temps més lent que als entrenaments, llavors em frustra una mica perquè la idea és anar més ràpid que als entrenaments. Però, a veure, que fa un mes no estava ni esquiant, estic a uns Mundials, els he acabat, i com diu el meu entrenador potser no estic a davant del pilot, però estic just al darrere. No és que estigui a anys llum, així que crec que fent un bon esquí estic on hauria d’estar. Sempre pots fer una millor o pitjor performance, però estic contenta en general”.

“Ara queden Copes del Món, queda Kvitfjell -Noruega, del 26 de febrer al 2 de març-, que allà vaig puntuar fa dos anys -va ser 25a al descens, marcant sis punts de Copa del Món-, és una pista que se’m pot donar bé i estic amb confiança, així que les coses arribaran perquè estem construint”.

“És curiós i graciós -que hagin fet el mateix temps ella i Jordina Caminal-, a més a uns Mundials, és una carrera important que quedarà una mica en la història. Tan de bo hagués sigut en una millor posició aquest empat, però és graciosa l’anècdota i jo m’alegro molt per la Jordina perquè està esquiant molt forta”.





Jordina Caminal, esquiadora: “Estic molt contenta perquè un altre cop als primers parcials demostro un gran nivell d’esquí, soc ràpida. Després, a baix, em desinflo una mica, he tingut un petit ensurt a la recepció d’un salt, que a baix encara m’he desinflat una mica més, però amb tot estic contenta. No estic lluny, crec que he demostrat un bon nivell d’esquí, he gaudit de l’experiència, i ara a atacar el que queda de febrer, que hi ha Copes d’Europa”.

“Me’n vaig feliç d’haver pogut viure quelcom així, al final és una petita recompensa per tot el sacrifici i esforç que he fet durant tants anys, i poder gaudir d’uns Mundials és molt gratificant, la veritat”.

“És bastant graciós que haguem empatat amb la Cande, això ho fa encara més especial, en certa forma, però sí, quan he vist el temps a l’arribada i que havia empatat amb la Cande, m’ha fet gràcia, la veritat”.





Xoque Bellsolà, entrenador: “D’entrada estic content del que he vist a la pista. Les dues han dominat, han atacat la pista. Les dues estan al pilot. La Cande podíem imaginar potser estar una miqueta més endavant, està mig segon darrere del seu millor temps, del seu entrenament d’abans d’ahir. Penso que potser podíem haver buscat quelcom més per a poder estar més a prop dels temps de l’entrenament. Pel que fa a la Jordina, continua millorant, des del primer entrenament ha estat millorant a la pista i està quasi mig segon per davant del millor entrenament. La Jordina avui ha atacat i està agafant confiança”.