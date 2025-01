Baixa la criminalitat, però creixen els delictes sexuals

La Seu de la Justícia. Foto: Fòrum.ad

La criminalitat ha caigut un 9,5% el darrer any. Ara bé, creixen els delictes relacionats amb agressions sexuals, així com amb el tràfic i el consum d’estupefaents, sobretot, cocaïna. Repassant les dades aportades per la fiscalia, els principals delictes són els adreçats contra l’ordre socioeconòmic. Això vol dir, per exemple, l’ús indegut de targetes de crèdit, d’estafes o bé de blanqueig de capitals. Tot seguit hi ha, per aquest ordre, els delictes contra el patrimoni, contra la integritat física i contra la salut pública. Menció apart mereixen els comesos contra la llibertat sexual que, tot i que suposen només un 3% del total, són d’especial gravetat.

Vista l’evolució de l’activitat criminal, baixen els delictes contra el patrimoni, entre els quals destaquen els furts. En canvi, s’enfilen bastant els que atempten contra la salut pública. Els més habituals, segons publica aquest dimarts AndorraDifusió, són la introducció, el consum o el tràfic de cocaïna, seguit de prop pel consum d’èxtasi i altres drogues.

En el cas dels delictes contra la llibertat sexual, també augmenten el darrer any. I no és un increment anecdòtic, sinó força important: un 27% el darrer any. Els principals són l’agressió i els abusos sexuals, la pornografia infantil i la violació. El fiscal general ha explicat que hi ha diversos factors que poden haver afectat a aquesta pujada, com un augment de les denúncies.

“Cal destacar l’increment del 53,33%, comparat amb l’any 2023, pel que respecta a les violacions. Hem tingut 23 violacions, que representa una xifra relativament important perquè gairebé significa dues al mes”, assenyala Xavier Sopena, fiscal general.

A més, el Tribunal Superior ha detectat un augment dels casos pel que fa als infants en risc. El seu president creu que hi ha un component social important, que fa que es denuncien amb molta més anticipació aquests casos. També que hi ha una millora dels processos a Afers Socials, tot i que ha puntualitzat que alguns dossiers s’acaben enquistant.