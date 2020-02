Les autoritats sanitàries confirmen el diagnòstic de grip per al pacient xinès atès aquest divendres al matí a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Tenint en compte el diagnòstic confirmat per grip, la millora de la simptomatologia amb el pas de les hores i el fet que ni ell ni el seu entorn hagin estat en contacte amb cap afectat de coronavirus, es considera, que tal com marca l’Organització Mundial de la Salut, l’home queda exclòs del protocol. Així, un cop confirmada la grip, ja no és necessari enviar les mostres a l’exterior.

El turista no prové de la zona més afectada per coronavirus però sí d’una regió considerada de risc on hi ha hagut algun cas. Per aquest motiu, de manera preventiva i seguint les indicacions marcades per l’OMS, s’ha procedit a l’aplicació dels protocols, que en una primera fase incloïen l’aïllament preventiu del pacient, l’enquesta epidemiològica així com el recull de mostres per a l’anàlisi i posterior diagnòstic.

El pacient rebrà l’alta hospitalària i seguirà ara el tractament habitual per grip. L’home estava de turisme a Europa des de l’1 de febrer, quan va arribar a través de l’aeroport de París on s’apliquen els protocols d’entrada als ciutadans d’origen xinès després que l’OMS decretés l’emergència internacional. El turista va arribar a Andorra provinent de Barcelona.