Xavier Jordana, l’advocat de la família Cachafeiro, propietaris del Punt de Trobada, ha sortit al pas de les publicacions que han sortit a la llum on s’indica que la propietat dels terrenys (dels Mallol) han executat el procés perquè en quinze dies hi hagi el desnonament, segons va dictaminar la Batllia en el seu moment. Jordana assegura “que a nosaltres no ens han notificat ni requerit que en quinze dies hàgim d’abandonar l’espai”.

El lletrat dels Cachafeiro indica que “és completament impossible que en quinze dies es pugui liquidar a més de quatre-cents treballadors i buidar tot l’establiment”, i “si els Mallol tiren pel dret, el que al·legarem serà aquesta impossibilitat a fer-ho”.

Cal recordar que Jordana té interposats dos recursos d’empara al Tribunal Constitucional, un per la via penal i un altre per la via civil. Però va més enllà al dir que “la llei que estan aplicant és la d’arrendaments urbans, que està pensada per habitatges o immobles petits i no per una gran superfície com la que és el Punt de Trobada”. En aquest sentit, Jordana constata que “la sala civil del Tribunal Superior ha comès un error en aplicar aquesta llei”.

El lletrat també ha explicat que “ni els Mallol ni cap representant ha contactat amb nosaltres, per parlar-ne de l’execució del desnonament”.