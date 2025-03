Es constitueix l’Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Parc natural de l’Alt Pirineu (RàdioSeu)

El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha dona un pas més per a promoure els valors de l’espai natural des de l’associacionisme i el voluntariat amb l’impuls a la creació de la nova Associació de Persones Amigues del Parc Natural. L’organització s’ha constituït formalment aquest dissabte, 8 de març, a les set del vespre, amb un acte al Centre Cívic La Farga de Llavorsí, al Pallars Sobirà.

Entre els principals objectius de l’associació, que inicialment estarà formada per una trentena de membres, hi ha la promoció i la conservació del patrimoni natural i cultural, a través de jornades i activitats. També es vol contribuir a la divulgació i la recerca a través del voluntariat. Al mateix temps, en aquesta etapa inicial es treballarà per a consolidar i ampliar la base de socis.

L’associació vol esdevenir un referent en l’àmbit del voluntariat del parc natural i s’emmiralla en d’altres associacions similars com la del Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises, a França, o la que hi ha al Delta de l’Ebre.

Des del Parc Natural de l’Alt Pirineu, s’ha destacat la importància d’aquesta iniciativa, “perquè permet completar, des de l’acció ciutadana, la missió i els objectius del parc”.