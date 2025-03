Bartumeu Gabriel, 11è i 16è al gegant FIS de Kranjska Gora

L’andorrà, Bartumeu Gabriel, a la Copa d’Europa de Soldeu (Oriol Molas)

Doble jornada de gegant a Kranjska Gora (Eslovènia), amb dues curses FIS per a Bartumeu Gabriel i Èric Ebri. Gabriel ha assolit una 11a i una 16a posició, mentre que Ebri ha estat 14è i no ha acabat la segona cursa. Al primer gegant, Gabriel ha estat 11è amb 2.03.34, a 2.42 del guanyador, l’eslovè Miha Oserban (2.00.92). L’andorrà feia el 15è temps a la primera mànega i l’11è a la segona. Per la seva part, Èric Ebri acabava 14è amb +3.78, sent el 21è a la primera i 16è a la segona.

A la segona cursa, Gabriel ha acabat 16è, amb 2.05.78, a 2.82 del vencedor, que ha estat el suís Nando Reiser amb 2.02.96. L’andorrà feia el 18è temps a la primera mànega i el 20è a la segona. Per la seva part, Ebri no ha completat la primera mànega d’aquesta segona carrera.