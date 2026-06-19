Es constitueix el Grup de Treball de Política Lingüística entre el Govern d’Andorra i la Generalitat de Catalunya

La ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Mònica Bonell, i el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila, han encapçalat avui divendres la constitució del Grup de Treball de Política Lingüística entre ambdós governs, en una reunió celebrada al Ministeri de Cultura, Joventut i Esports d’Andorra, a Encamp. La creació d’aquest grup de treball reforça la cooperació institucional en matèria de política lingüística i estableix un espai estable de coordinació per a impulsar actuacions conjuntes relacionades amb la promoció, l’ús i el coneixement del català.
Aquesta iniciativa s’emmarca en l’acord entre el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, per a reprendre reunions periòdiques i impulsar grups de treball sectorials en àmbits d’interès compartit entre ambdós territoris, amb l’objectiu d’intensificar la col·laboració transfronterera.
A la trobada hi han participat representants dels dos governs. Per part d’Andorra, a més de la ministra Mònica Bonell, hi han assistit el director de Política Lingüística, Joan Sans; la cap d’Àrea de Política Lingüística, Marta Pujol, i la cap d’Àrea de Llengua Catalana, Eva Royo. Per part de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el conseller F. Xavier Vila, hi han participat la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives; el director dels serveis territorials de l’Alt Pirineu, l’Aran i Lleida, Jordi Suïls; el subdirector general de planificació per a l’accés al coneixement i impuls de l’ús del català, Anton Ferret, i la cap de gabinet, Montserrat Sendra.
Durant la reunió constitutiva s’ha acordat dotar el grup d’una metodologia de treball estable, amb reunions periòdiques que permetin fer seguiment de les línies d’actuació, compartir experiències i identificar noves vies de col·laboració entre les dues administracions.
En aquest primer marc de treball s’han definit diversos àmbits prioritaris d’actuació, amb l’objectiu d’avançar en projectes compartits i donar resposta a reptes comuns en matèria lingüística. Entre aquests àmbits hi ha la certificació i l’aprenentatge del català per a persones adultes, amb la voluntat de compartir experiències i bones pràctiques en els processos de formació i acreditació lingüística; l’àmbit audiovisual, per a impulsar la presència del català en continguts i produccions audiovisuals; la cooperació en matèria de normativa lingüística, per a compartir coneixement i criteris en aquest àmbit; la col·laboració terminològica, orientada a afavorir la coordinació i l’intercanvi de recursos especialitzats; i les accions de difusió i promoció de la llengua, amb l’objectiu de reforçar-ne l’ús social en diferents àmbits.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Mònica Bonell, ha destacat que “aquest grup de treball és una eina per a compartir coneixement, coordinar esforços i avançar conjuntament en reptes comuns en matèria de política lingüística”. Bonell ha remarcat la importància de la cooperació entre institucions per a continuar reforçant la presència i l’ús del català.
Per la seva banda, el conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, F. Xavier Vila, ha assenyalat que “aquest espai estable de treball ens permetrà compartir experiències en àmbits com la normativa lingüística, la terminologia, l’aprenentatge del català per a persones adultes o la presència de la llengua en l’àmbit audiovisual, i impulsar actuacions coordinades entre Andorra i Catalunya”. Vila ha destacat la importància de la col·laboració institucional per a donar resposta als reptes actuals de la llengua catalana.
La constitució d’aquest grup de treball «consolida la voluntat del Govern d’Andorra i de la Generalitat de Catalunya de treballar conjuntament per a reforçar la vitalitat de la llengua catalana i avançar en polítiques lingüístiques compartides», asseguren des de l’Executiu.