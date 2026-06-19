Vela (PS) demana al Govern informació sobre les dades fiscals «per a analitzar la distribució de la càrrega tributària a Andorra»

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha registrat una demanda d’informació adreçada al Govern per a obtenir dades fiscals detallades sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre Societats corresponents al darrer exercici disponible. L’objectiu d’aquesta iniciativa és disposar d’una radiografia precisa de la realitat fiscal del país que permeti analitzar qui suporta efectivament la càrrega tributària, quin és el grau de progressivitat del sistema i quin impacte tenen les diferents reduccions, deduccions i bonificacions fiscals existents.
En relació amb l’IRPF, la demanda sol·licita dades consolidades i també informació desglossada per trams de renda, diferenciant les rendes del treball, les activitats econòmiques i les rendes del capital, així com la distribució de les bases de tributació, les reduccions aplicades, les bonificacions i les quotes de liquidació. Igualment, es demana que aquestes dades s’ofereixin classificades en diversos intervals de renda, des de menys de 24.000 euros fins a més de 200.000 euros anuals.
La petició també requereix informació detallada sobre les principals reduccions i incentius fiscals, incloent-hi les vinculades a l’habitatge habitual, l’habitatge destinat al lloguer, les aportacions a sistemes de previsió social, els mecanismes per a evitar la doble imposició o els incentius al mecenatge, entre d’altres.
Pel que fa a l’Impost sobre Societats, Susanna Vela reclama dades sobre els resultats comptables positius, les bases de tributació, les exempcions, les reduccions, les deduccions i les quotes de liquidació, així com informació agregada segons la tipologia de les empreses i dels grups consolidats.
Per al Grup Parlamentari Socialdemòcrata, aquesta informació és imprescindible «per a disposar d’una base objectiva que permeti avaluar el funcionament del model fiscal andorrà, identificar quins col·lectius aporten una major part dels ingressos tributaris i analitzar l’efectivitat de les diferents figures fiscals i dels beneficis previstos a la normativa vigent».
La demanda també pretén aportar elements de coneixement al debat sobre la distribució de la renda i la desigualtat al país, especialment pel que fa als trams de renda més elevats, i «contribuir a una reflexió rigorosa sobre possibles millores del sistema tributari basades en dades contrastades».