El Govern avança amb l’execució del Pla nacional per a la infància i l’adolescència amb més del 40% de les accions ja completades

El Govern d’Andorra continua avançant en el desplegament del Pla nacional per a la infància i l’adolescència (PNIA) 2022-2026, que estructura les polítiques públiques al voltant de 4 compromisos i 42 accions orientades a garantir els drets, el desenvolupament i la protecció dels infants i dels adolescents. Aquest matí de divendres la Comissió Nacional de la Infància i l’Adolescència s’ha reunit per a, entre altres punts de l’ordre del dia, poder fer balanç del desplegament del PNIA 2022-2026.
En el marc de la sessió, també s’han abordat diverses iniciatives vinculades a la protecció i el benestar dels infants i adolescents, com les modificacions del Codi Penal derivades de l’adaptació a la Llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents, les actualitzacions en matèria de benestar digital, el nou Reglament sobre l’obligació de presentar antecedents de caràcter sexual per als professionals que treballen amb menors, i la Guia de les persones amb discapacitat.
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, han encapçalat la reunió, que també ha comptat amb la participació de representants d’altres departaments del Govern, dels comuns, del SAAS, d’UNICEF, del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, i el Raonador del Ciutadà.
Actualment, el Pla presenta 17 accions finalitzades, que representen prop del 41% del total, i 24 més en curs, amb només una acció pendent d’implementar, fet que evidencia un avenç sostingut i tangible en la seva implementació. “El grau d’execució assolit demostra que el Pla no es queda en la definició de mesures, sinó que es tradueix en accions reals que arriben als centres educatius i als infants. Estem avançant amb determinació en la materialització dels compromisos adquirits”, ha sentenciat el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.
Per la seva banda, la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, ha afirmat que “el nivell d’acompliment actual evidencia que les polítiques socials en matèria d’infància i adolescència ja tenen un impacte directe, especialment en la protecció i el benestar dels col·lectius més vulnerables”.
Entre les actuacions ja completades destaquen iniciatives en sensibilització, protecció i coneixement de les discapacitats, així com la creació de nous mecanismes de coordinació per a situacions de risc. També s’han impulsat mesures en salut i formació professional, juntament amb accions per a reforçar la participació i la cohesió social, com la creació del Consell nacional de la infància i l’adolescència.
La finalitat última d’aquest PNIA és la d’avançar d’una forma efectiva i decidida, en la millora de la situació dels infants i adolescents d’Andorra, garantint l’aplicació dels seus drets. Cal recordar que el Pla emana de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, aprovada el 2019, i té la finalitat d’establir els compromisos i les estratègies d’actuació en les polítiques centrades en els infants i adolescents. A més, pretén reforçar la coordinació de totes les actuacions dutes a terme en els diferents nivells d’intervenció.