“El consentiment”, de Vanessa Springora

Títol: El consentiment
Autora: Vanessa Springora
Traducció: Marta Marfany Simó
Pàgines: 208
Editorial: Labutxaca
Sinopsi:
Una obra literària impecable. Un testimoni impressionant.
Seduïda a l’edat de catorze anys per Gabriel Matzneff, cèlebre escriptor de cinquanta, Vanessa Springora desgrana, tres dècades més tard, el control i la manipulació que aquell home va exercir sobre ella, enamorada en cos i ànima, i l’empremta inesborrable de la relació al llarg de la seva vida. De Matzneff, com Springora va descobrir ben aviat, eren àmpliament conegudes les relacions depredadores i impunes amb menors de setze anys que, a més, nodrien la seva obra d’escriptor amb fama d’apassionat.
En aquest llibre extraordinari, Vanessa Springora explora la noció ambigua del seu consentiment, alhora que posa en qüestió les derives d’una època que arriba fins avui i la complaença d’un medi literari encegat pel talent i la celebritat.
Testimoni i denúncia, aquest text refulgent, d’una lucidesa corprenedora i de gran força literària, ha provocat un terratrèmol a la societat francesa i s’ha convertit en un fenomen internacional, traduït a vint llengües.
Font: lacasadellibro