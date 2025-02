Alguns dels motius pels quals els republicans votaran no al pressupost municipal (ERC la Seu)

El grup municipal d’ERC la Seu votarà en contra de la proposta de pressupost municipal 2025. La proposta facilitada per l’equip de govern, “s’allunya molt de la ideologia del partit i el projecte de ciutat que es mereix la Seu d’Urgell. El desmesurat increment en despesa de festes i esdeveniments no ens permet votar a favor d’aquests pressupostos de cartró pedra”.

Des de la formació no s’està d’acord en el “desmesurat increment de pressupost de les partides corresponents a diferents esdeveniments de la ciutat que, si bé l’objectiu és promoure econòmicament el dinamisme de la ciutat, no es pot prioritzar aquestes àrees en detriment d’altres tan imprescindibles com l’enllumenat i mobiliari públic, les mesures d’eficiència energètica, l’arranjament de camins veïnals o la inversió en diferents equipaments”, assenyalen els republicans.

Afegeixen que “l’increment de despesa total d’aquestes àrees en només dos anys és totalment desmesurat. El Món Màgic de les Muntanyes s’incrementa un 105%, la Fira de Sant Ermengol un 84%, el Festival del Joc del Pirineu un 43%, la festa de la gent gran un 33% i la Festa Major un 22%. En canvi, es redueixen un 100% partides destinades a mesures d’estalvi energètic, a la inversió en enllumenat públic o en camins veïnals. A la inversió en parcs i jardins s’hi destina una irrisòria quantitat de 1.000€ quan l’any anterior era de 245.000€. La partida d’òrgans de govern, que correspon a les assignacions que perceben els càrrecs electes i altres despeses de lliure disposició de l’alcalde, augmenta un 52%”, asseguren des d’ERC la Seu.

Pel que fa a la inversió en equipaments, la proposta “no contempla cap partida destinada a la residencia de gent gran, al nou espai escènic i musical, ni a la construcció de l’edifici d’INEFC Pirineus. Sí que es preveu una inversió de 300.000€ per a l’adequació de l’edifici de Les Monges”. Referent a aquesta partida, el portaveu Francesc Viaplana ha manifestat que, “nosaltres creiem que aquesta inversió hauria de realitzar-se a l’edifici dels antics jutjats i l’edifici contigu que també és de propietat municipal, allà s’hi podrien ubicar serveis educatius que ara no tenen emplaçament fixe com són la UEC i el PFI-PTT i també el Centre de Formació d’Adults proporcionant, per una banda, instal·lacions adients als serveis, així com generaria un flux de gent pel centre històric, per part del gran nombre d’alumnes del Centre de Formació d’Adults”.

En aquest punt, -diuen els republicans- “l’actual equip de govern considera que els antics jutjats haurien de cedir-se a la Generalitat perquè hi emplaci serveis territorials i destinar Les Monges a serveis de gestió municipal”. Pel que fa aquesta proposta, ERC la Seu considera que hauria de ser al revés. L’ala oest de Les Monges, “per la seva construcció, és un passadís estret en forma d’ela, idònia per a emplaçar-hi despatxos tècnics, i no aules, a més, no disposa d’espai exterior tancat per a dedicar, per exemple, al pati de la UEC”.

ERC la Seu també considera que “el pressupost no contempla, tampoc, cap euro destinat a la construcció de la residència de gent gran, a l’edifici d’INEFC Pirineus o al trasllat de la caldera de biomassa des de la planta de lixiviats cap a l’escola Albert Vives”.

Aquests són alguns dels motius pels quals el Grup Municipal d’ERC la Seu, votarà en contra d’aquesta proposta de pressupost municipal 2025. “Creiem que són uns pressupostos de cartró pedra, una façana molt bonica, però que quan rasques una mica, són buits per dins”, sentencien els republicans urgellencs.