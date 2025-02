Andbank España guanya el premi al millor equip de banquers i agents de Funds People

Andbank Espanya, guardonada amb el premi al millor equip de banquers i agents

Andbank Espanya, entitat especialitzada en banca privada i gestió de patrimonis, ha estat guardonada amb el premi al millor equip de banquers i agents en la gala dels Funds People Awards España 2025. Aquest reconeixement destaca el compromís i dedicació a oferir serveis d’excel·lència en el sector de la banca privada.

A més del guardó principal, l’entitat va ser finalista en diverses categories importants, incloent millor directiu de banca privada internacional, millor directiu de gestora espanyola mitjana, millor equip de selecció de fons i millor equip d’inversió en banca privada d’alternatius. Aquests assoliments reflecteixen la qualitat i l’esforç continu dels professionals que la conformen.

Andbank Espanya compta amb un volum de negoci superior a 31.000 milions d’euros, la qual cosa la situa entre els sis primers del rànquing d’entitats de banca privada que operen en el mercat espanyol. El banc compta amb un total de 26 centres de banca privada, 170 banquers privats, 130 agències financeres i 70 contractes amb ESIs.

El model d’Andbank es basa a oferir un servei integral de gestió patrimonial, recolzat per especialistes en diverses àrees. Aquests inclouen la gestió d’inversions i mandats personalitzats, planificació patrimonial i fiscal, family office, compra i venda d’empreses, inversions alternatives i criteris ESG.





Sobre Andbank España

Andbank España és una entitat especialitzada en banca privada i gestió integral de grans patrimonis. L’entitat, que va tancar el 2024 amb un volum de negoci de més de 31.000 milions d’euros, es distingeix per comptar amb una xarxa de banquers i especialistes amb àmplia experiència en l’assessorament i la gestió de patrimoni.

Andbank España és una de les entitats més dinàmiques en la indústria de la banca privada del mercat espanyol. Va llançar el 2018 el neobanc MyInvestor, el 2019 va completar la integració del Grup Merchbanc, el 2020 va adquirir el negoci d’Esfera Gestió i Bank Degroof Petercam Spain i el 2022 va unir el roboadvisor Finanbest a MyInvestor. L’última adquisició de l’entitat es va donar el 2024 amb la integració de la firma Gesconsult.

Un dels eixos d’actuació fonamentals d’Andbank España és la seva activitat d’RSC, que està orientada a secundar diferents iniciatives que contribueixin a crear una societat millor. L’entitat col·labora amb diferents organitzacions com CRIS contra el càncer, la Fundació Contigo, Fero (Fundació de Recerca Oncològica) i Sant Joan de Déu amb l’objectiu d’aportar i ajudar a recaptar fons per a la lluita contra el càncer. A més, Andbank Wealth Management, gestora de IIC’s d’Andbank a Espanya, està adherida als Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les seves sigles en anglès).