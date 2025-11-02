Entrevista a Ramon Servalls, gerent del celler Macià Batle

Ramon Servalls ens mostra com el món del vi va molt més enllà de la producció: és una combinació de tradició, passió i respecte per la terra. Des de la vinya fins a la copa, explica que cada glop del celler Macià Batle transmet la dedicació, la identitat mallorquina i el compromís amb la qualitat que l’han fet mereixedor de més de 350 premis internacionals. “A cada copa de vi, hi ha un glop de Mallorca”.
Què és el vi per a vostè?
El vi, per damunt de tot, és una passió, i la passió neix de l’amor… de l’amor cap al vi, però sobretot neix de l’amor cap a la terra. El vi és aixecar-te cada matí, mirar el cel per a saber si farà sol o si plourà, mirar les plantes per si hi ha hagut gelada o no. Passejar pel mig de la vinya, embrutar-te de pols a l’estiu, mirar cada cep com si fos un fill teu i sofrir quan veus una taca de míldiu. És un patiment, sí, però també és una passió.
De tot el que envolta el món del vi, quin instant considera més especial?
El gran moment, el gran goig en el món del vi és quan encetes una botella, el poses dins una copa, l’ensumes, el tastes, i ho notes tot. Sents tota la feina que has fet. A cada copa hi ha un glop de Mallorca, el sentiment de la terra, el sabor, l’aroma. Aquesta és la gran satisfacció que et dona el vi.
De quina manera el canvi climàtic incideix en la producció de vi?
El canvi climàtic ens està afectant molt més del que ens pensàvem. La calor comença molt més prest i això ens obliga a veremar abans. Abans començàvem a fer per Sant Mateu, el 21 de setembre; ara començam a l’agost. Hem avançat un mes i mig. Això és canvi climàtic, i negar-ho és negar la realitat. També tenim un gran problema amb l’aigua: no n’hi ha prou per a regar totes les vinyes. Crec que hauríem de fer un gran pacte de país perquè no es tiri ni una sola gota d’aigua a la mar, que tota es depuri i que es pugui reutilitzar, sobretot per al sector primari.
Creu que la gent de les Illes aposta pel vi local?
Del vi que es fa a Mallorca, menys de l’1% se’n va a la península. En canvi, el 85% del que es consumeix aquí ve de fora. El nostre gran repte és aconseguir que els mallorquins estimin el seu propi vi. Encara hi ha molta de “riojitis”, molt de “verdejitis” i molta “riberitis”. Tradicionalment, es veia el vi mallorquí com un vi per a turistes, però molts d’ells, quan tornen als seus països, el volen continuar consumint i això afavoreix la seva exportació.
Quin valor afegit oferiu com a celler que us fa únics?
A Macià Batle vàrem apostar per l’enoturisme des del primer moment. Quan vàrem construir la celler el 1997, ja ho vàrem fer pensant que havia de ser visitable. Des de llavors, cada vegada ha vengut més gent a conèixer els nostres vins. És una gran alternativa per al turisme: a més de sol i platja, també hi ha la possibilitat de visitar cellers, tastar vi i gaudir-ne.
Què aporta al celler combinar el vi amb concerts i propostes culturals?
Des del principi vàrem entendre que el mateix goig que tens amb una copa de vi el pots tenir amb una peça de música, un quadre o un llibre. Per això, vàrem apostar per unir vi i art. Cada any hem fet etiquetes exclusives pels nostres vins, concerts, presentacions de llibres, hem editat discos… El nostre lema ha estat sempre “vi i art”, i amb els anys hi hem afegit sostenibilitat i solidaritat.
Si hagués de donar una sola raó per venir a Macià Batle, quina seria?
Un gran motiu és venir a gaudir. Gaudir d’una copa de vi, dels diferents vins —blancs, rosats, negres, dolços, de criança o fermentats en bota— i descobrir la gran qualitat que tenen. Macià Batle ha guanyat més de 350 premis internacionals. Molts jurats ens han dit que no s’haurien imaginat mai que a Mallorca es poguessin fer vins d’aquesta qualitat. Veniu, coneixeu-los i disfruteu-los.
Per Carles Grimalt