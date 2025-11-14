La Val d’Aran acollirà la trobada professional turística AdventureELEVATE Europe 2026

El Govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) del Departament d’Empresa i Treball, ha anunciat la celebració del congrés internacional AdventureELEVATE Europe a la Val d’Aran, del 19 al 21 de maig de 2026. Aquesta trobada està impulsada per l’Adventure Travel Trade Association (ATTA), organització de referència mundial en l’àmbit del turisme d’aventura i natura, amb més de 30.000 professionals adherits.
La directora de l’ACT, Arantxa Calvera, ha explicat els detalls d’aquest esdeveniment davant d’una trentena de representants del sector empresarial turístic aranès i de les comarques pròximes. “Serà l’acció més important en l’àmbit professional del turisme que s’hagi celebrat als Pirineus”. Per a fer aquest anunci, han acompanyat la directora de l’ACT: Maria Vergés, síndica d’Aran; Josep Canut, conseller de Turisme del Conselh Generau d’Ara; i Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i alcalde de Vielha.
Durant tres dies, l’esdeveniment preveu reunir uns 350 professionals del turisme procedents, entre d’altres països, dels Estats Units, Canadà, Alemanya, Àustria, Suïssa, Eslovàquia, Hongria, Suècia, Noruega, Finlàndia i Dinamarca, creant un espai de connexió estratègica entre empreses internacionals, operadors i prescriptors, i generant noves oportunitats de negoci, formació i promoció.
L’organització de l’Adventure Elevate Europe 2026 va en sintonia amb els objectius de l’estratègia (+) Catalunya, millor turisme, que aposta per la promoció d’un turisme que contribueixi al benestar del territori i de les seves comunitats.
Adventure Travel Trade Associacion (ATTA)
L’Adventure Travel Trade Association (ATTA) és l’organització de referència mundial en l’àmbit del turisme d’aventura i natura, amb una comunitat de més de 30.000 professionals d’arreu del món -organitzacions de gestió de destinació (DMO), operadors turístics (DMC), guies, allotjaments, consultories i premsa especialitzada- compromesos amb la promoció d’un model turístic responsable. Actua com a plataforma global de coneixement, intercanvi i negoci, i compta amb eines d’anàlisi de dades i tendències de mercat altament valorades pel sector.
Des de 2015, l’Agència Catalana de Turisme (ACT) és membre actiu de l’ATTA i participa regularment en els esdeveniments principals de l’organització, com els Adventure Elevate (tant europeus com nord-americans), els Adventure Travel World Summit de caràcter global o iniciatives més sectorials com el Climate Action Summit. Totes aquestes trobades tenen com a eix central el foment d’un turisme sostenible, la posada en valor de bones pràctiques i el protagonisme de les comunitats locals. Cal tenir en compte que l’ATTA entén el concepte “aventura” com l’activitat física que permet descobrir l’entorn natural i realitzar una immersió cultural a la destinació visitada.
La celebració de l’AdventureELEVATE a Catalunya suposa una fita destacada per al programa Turisme actiu i natura de l’ACT i és un instrument clau per a projectar l’oferta catalana d’aquest àmbit tot reforçant el posicionament internacional de Catalunya dins del sector turístic amb una visió responsable i conscient.
